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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в восьми областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:08:00+03:00
2025-01-02T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в восьми областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Тревогу в указанных регионах объявили практически одновременно - в 13:56 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу