Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
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В западном инфополе начало нового года для киевского режима описывается в самых мрачных красках. Welt: "Украина существенно ослаблена в военном отношении: моральный дух войск падает, количество дезертиров растет. Поэтому украинским властям остается только один сценарий — переговоры. Оборона Донбасса вот-вот падет"; The New Statesman: "Россия на пути к победе над Украиной"; Independent: "Конец долговременной политики Запада по нанесению полного поражения России. Переговоры с Россией опять на столе".
И это не только эманации боли от разнообразных экспертов. Конгресс США обновил свой доклад по войне на Украине на более негативную версию: "После года относительного застоя российские войска добились новых успехов против украинских войск во второй половине 2024 года, захватив примерно 1200 квадратных километров с августа. В то время как Украина продолжает получать помощь от США и Европы и начала собственное вторжение на территорию России в августе 2024 года, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и не смогли набрать достаточное количество личного состава, чтобы восполнить потери и заблокировать российское наступление".
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Может показаться, что кардинальный перелом близок и где-то на заднем плане граммофоны уже хрипло заиграли старый марш царской армии: "Так громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!".
С одной стороны, это так. Наша итоговая победа не подлежит сомнению хотя бы просто потому, что у нас нет другого выбора. Но враг по ту сторону фронта имеет свою, порой очевидно извращенную и нелогичную логику ведения войны, что порой доставляет нам серьезные проблемы и может доставить их опять — если мы не поймем, как думает противник и что на самом деле для него важно.
Красноречивый пример — авантюра в Курской области. По мнению подавляющего большинства отечественных и зарубежных военных экспертов, она не имеет никакого военного смысла, потому что предотвратить или замедлить наше наступление на других участках фронта врагу не удалось, а в огневом полукольце ВСУ прямо сейчас буквально сжигают огромное количество своей живой силы и техники. По объему потерь бронетехники курская авантюра уже превзошла "контрнаступ" на Работино, а всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 45 530 военнослужащих (то есть это почти каждый десятый из уничтоженных за прошлый год нашей армией).
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Однако — вы удивитесь — западные кураторы Киева считают курскую операцию удачной. Приближенный к Минобороны США мозговой центр RAND посвятил ей специальный доклад, согласно которому "Россия значительно растянула свои силы не только в регионе, но и по всему фронту. Вторжение поставило под сомнение возможности России для масштабных наступлений до конца года. Операция изменила уравнение и заставила Россию тратить огромные ресурсы на укрепление границ, которые ранее имели роскошь практически не охраняться". И главный пассаж: "При наличии достаточных объемов западной помощи у Украины возникнут значительные возможности по началу возвращения своих территорий в 2025 году".
Это означает, что подобную операцию ВСУ обязательно повторят вне зависимости от нынешних причитаний Зеленского и его покровителей, уровня потерь ВСУ и темпов продвижения русской армии, а также военной необходимости. Сейчас, на фоне неминуемых переговоров между Россией и США, эта операция нужна Киеву как воздух.
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Данный вывод разделяет большинство уважаемых отечественных военных экспертов. Военные аналитики, которые ищут связи (или паттерны) между разрозненной информацией, обратили внимание на следующие факты:
- подразделения, составляющие стратегический резерв ВСУ, в данный момент в бой пускают крайне редко;
- на линию фронта в основном гонят насильно мобилизованных, за спиной которых стоят заградотряды, и их потери для командования не имеют никакого значения;
- с 1 января 2025 года на Украине отменяются медкомиссии, что позволит гнать на убой вообще всех;
- Франция подтвердила скорое прибытие на Украину истребителей Mirage 2000 (а значит, вместе с пилотами);
- Минфин США с экстраординарной скоростью (до воцарения Трампа) утвердил выделение Украине помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов. В рамках первой части пакета (PDA, т. е. оперативная доставка со складов) на Украину уже пошли военные эшелоны с техникой и боеприпасами;
- номенклатура поставок указывает на наступательный характер предстоящих операций;
- заканчивают или закончили подготовку в странах НАТО целый ряд штурмовых подразделений (вроде 155-й бригады ВСУ, которую готовила и вооружала Франция);
- командованием ВСУ дан приказ разместить 18 свежих укомплектованных бригад в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Данные подразделения либо вообще не участвовали в боях, либо участвовали ограниченно.
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По мнению экспертов, удара стоит ожидать весной 2025 года (или даже ранее). Наиболее вероятные его направления — рубеж от Брянской до Белгородской области (по аналогии с курской операцией — там, где не ведутся активные боевые действия).
Самое интересное — это то, что американцы никогда планов по второму (и последнему) удару ВСУ не скрывали. Еще в мае прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан открыто заявил, что какое-то время в 2024 году Киев будет мириться с утратой территорий и другими потерями, но по факту накопления техники и резервов будет принято решение об ударе: "Военная помощь позволит Украине в 2024 году держать оборону, а в 2025-м начать наступление".
Парадоксальным образом план уходящей администрации США совершенно устроит новую: если все пройдет успешно, Трамп получит более сильные переговорные позиции; если нет — это все маразматик Байден устроил со своим Зеленским, я ни при чем.
Для России совершенно неважно, кто что будет говорить. Очевидно одно: сейчас мы готовы к любому развитию событий, и в случае попытки повторения Курска остатки лучших частей ВСУ будут решительно уничтожены — и для киевского режима это станет стремительным началом конца.
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