https://ria.ru/20250102/udar-1992335933.html

Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии

Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии - РИА Новости, 02.01.2025

Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии

Самолет израильских ВВС нанес ракетный удар по объекту Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, на его территории находятся склады с оружием и... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:37:00+03:00

2025-01-02T17:37:00+03:00

2025-01-02T17:37:00+03:00

в мире

израиль

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdcd429b5ee7877449be2b009bea7d72.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС нанес ракетный удар по объекту Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, на его территории находятся склады с оружием и боеприпасами, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник. "Сильные взрывы прогремели на западе провинции Дамаск... Взрывы раздались в результате удара израильского военного самолета несколькими ракетами по объекту Телль-эш-Шахм... На территории объекта находятся склады боеприпасов и оружия, звуки взрывов в районе все еще слышны", - заявил собеседник агентства. После того, как 8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция пришла к власти в Сирии, израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях страны. С 9 декабря израильская армия нанесла по меньшей мере несколько сотен ударов по сирийской территории. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявлял РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024