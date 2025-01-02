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Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии - РИА Новости, 02.01.2025
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17:37 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/udar-1992335933.html
Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии
Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии - РИА Новости, 02.01.2025
Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии
Самолет израильских ВВС нанес ракетный удар по объекту Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, на его территории находятся склады с оружием и... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:37:00+03:00
2025-01-02T17:37:00+03:00
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сирия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС нанес ракетный удар по объекту Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, на его территории находятся склады с оружием и боеприпасами, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник. "Сильные взрывы прогремели на западе провинции Дамаск... Взрывы раздались в результате удара израильского военного самолета несколькими ракетами по объекту Телль-эш-Шахм... На территории объекта находятся склады боеприпасов и оружия, звуки взрывов в районе все еще слышны", - заявил собеседник агентства. После того, как 8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция пришла к власти в Сирии, израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях страны. С 9 декабря израильская армия нанесла по меньшей мере несколько сотен ударов по сирийской территории. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявлял РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Источник сообщил о ракетном ударе Израиля по военному объекту в Сирии

Израиль нанес ракетный удар по военному объекту Телль-эш-Шахм в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС нанес ракетный удар по объекту Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, на его территории находятся склады с оружием и боеприпасами, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник.
"Сильные взрывы прогремели на западе провинции Дамаск... Взрывы раздались в результате удара израильского военного самолета несколькими ракетами по объекту Телль-эш-Шахм... На территории объекта находятся склады боеприпасов и оружия, звуки взрывов в районе все еще слышны", - заявил собеседник агентства.
После того, как 8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция пришла к власти в Сирии, израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях страны. С 9 декабря израильская армия нанесла по меньшей мере несколько сотен ударов по сирийской территории.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявлял РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
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В миреИзраильСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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