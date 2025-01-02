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Украинского военного оправдали за убийство мирного жителя в Киеве

Украинского военного оправдали за убийство мирного жителя в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025

Украинского военного оправдали за убийство мирного жителя в Киеве

Суд в Киеве оправдал украинского военного, во время комендатского часа застрелившего мирного жителя столицы, принятого им за диверсанта в феврале 2022 года,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Суд в Киеве оправдал украинского военного, во время комендатского часа застрелившего мирного жителя столицы, принятого им за диверсанта в феврале 2022 года, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Днепровский райсуд столицы оправдал бойца теробороны за убийство киевлянина во время комендантского часа в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщили журналисты издания, обвиняемый нес службу в рядах территориальной обороны Киева. В ходе патрулирования улиц во время комендантского часа 27 февраля 2022 года обвиняемый остановил прохожего. Не получив от него документов, подтверждающих личность, патруль посчитал прохожего диверсантом и после потасовки застрелил пострадавшего. Издание, ссылаясь на стенограмму записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент убийства, пишет, что жертву перед убийством избивали, после чего задержанный попытался сбежать, но был убит несколькими выстрелами в спину. Уточняется, что погибший выходил из дома за сигаретами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241227/sud-1991717227.html

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