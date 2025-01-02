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В Турции возникли проблемы со снятием денег с банкоматов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
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23:11 02.01.2025 (обновлено: 09:24 03.01.2025)
https://ria.ru/20250102/turtsiya-1992353090.html
В Турции возникли проблемы со снятием денег с банкоматов, пишут СМИ
В Турции возникли проблемы со снятием денег с банкоматов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
В Турции возникли проблемы со снятием денег с банкоматов, пишут СМИ
Проблема при снятии денег с банкоматов из-за нехватки купюр номиналом в 10, 20, 50 и 100 турецких лир (от 32 до 320 рублей) возникла в Турции, также в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-02T23:11:00+03:00
2025-01-03T09:24:00+03:00
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АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Проблема при снятии денег с банкоматов из-за нехватки купюр номиналом в 10, 20, 50 и 100 турецких лир (от 32 до 320 рублей) возникла в Турции, также в банкоматах быстро заканчиваются деньги из-за увеличение суточного лимита на снятие наличных, информирует газета Milliyet. Турецкие банки намерены увеличить лимит на снятие наличных денег в банкоматах после запросов, в том числе от туроператоров, сообщил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Сообщения по этой теме появились в социальных сетях в канун Нового года. По данным туроператоров, опрошенных РИА Новости, туристы зачастую сами заинтересованы в том, чтобы оплачивать услуги наличными, так как торговцы при таком варианте оплаты идут на скидки. Турецкая газета Sözcü при этом сообщает, что ряд банков уже увеличили лимит на снятие наличных до 20 тысяч турецких лир (565 долларов), причиной является временная приостановка Центральным банком печатания банкнот. "Проблема снятия денег в банкоматах растет с каждым днем. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир. Когда вы хотите внести деньги на депозит, банкоматы также не принимают мелкие купюры. Увеличение дневного лимита на снятие денег также приводит к тому, что деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки", - пишет издание. Газета уточняет, что до Нового года лимит общей суммы, снимаемой ежедневно в банкоматах, составлял ранее от 5 до 10 тысяч лир. "В настоящее время можно снять 15-20 тысяч лир. Однако, когда выдается такая большая сумма, деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки. В этот раз гражданину приходится искать банкомат с деньгами", - уточнила газета.
https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991891782.html
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технологии, турция, в мире
Технологии, Турция, В мире
В Турции возникли проблемы со снятием денег с банкоматов, пишут СМИ

Milliyet: в Турции возникли проблемы при снятием денег с банкоматов

© Getty Images / Future PublishingОчередь к банкомату в Стамбуле
Очередь к банкомату в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Future Publishing
Очередь к банкомату в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Проблема при снятии денег с банкоматов из-за нехватки купюр номиналом в 10, 20, 50 и 100 турецких лир (от 32 до 320 рублей) возникла в Турции, также в банкоматах быстро заканчиваются деньги из-за увеличение суточного лимита на снятие наличных, информирует газета Milliyet.
Турецкие банки намерены увеличить лимит на снятие наличных денег в банкоматах после запросов, в том числе от туроператоров, сообщил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Сообщения по этой теме появились в социальных сетях в канун Нового года. По данным туроператоров, опрошенных РИА Новости, туристы зачастую сами заинтересованы в том, чтобы оплачивать услуги наличными, так как торговцы при таком варианте оплаты идут на скидки. Турецкая газета Sözcü при этом сообщает, что ряд банков уже увеличили лимит на снятие наличных до 20 тысяч турецких лир (565 долларов), причиной является временная приостановка Центральным банком печатания банкнот.
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"Проблема снятия денег в банкоматах растет с каждым днем. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир. Когда вы хотите внести деньги на депозит, банкоматы также не принимают мелкие купюры. Увеличение дневного лимита на снятие денег также приводит к тому, что деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки", - пишет издание.
Газета уточняет, что до Нового года лимит общей суммы, снимаемой ежедневно в банкоматах, составлял ранее от 5 до 10 тысяч лир.
"В настоящее время можно снять 15-20 тысяч лир. Однако, когда выдается такая большая сумма, деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки. В этот раз гражданину приходится искать банкомат с деньгами", - уточнила газета.
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