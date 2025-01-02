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"Две пули для президента". Загадка, над которой бьются лучшие агенты ЦРУ

"Две пули для президента". Загадка, над которой бьются лучшие агенты ЦРУ - РИА Новости, 02.01.2025

"Две пули для президента". Загадка, над которой бьются лучшие агенты ЦРУ

Некоторые преступления так и остаются нераскрытыми. Нередко это убийства политических лидеров и глав государств. За восемь лет до того, как загадочные выстрелы... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Некоторые преступления так и остаются нераскрытыми. Нередко это убийства политических лидеров и глав государств. За восемь лет до того, как загадочные выстрелы в Далласе унесли жизнь президента США Джона Кеннеди, похожая трагедия произошла в Панаме. Даже самые сильные спецслужбы мира не смогли выяснить, что стояло за событиями 2 января 1955 года.Друг ВашингтонаСолнце над Панамой уже зашло. Президент Хосе Антонио Ремон находился на трибуне центрального ипподрома в обществе местных "хозяев жизни". Панамский лидер был заядлым любителем скачек — все знали, где он частенько проводит время. Гонки закончились, в компании вели светскую беседу. Примерно в половине восьмого их прервали автоматные очереди из кустов. Охрана даже не успела вынуть пистолеты из кобуры.Нападавшие бесследно скрылись. Несколько человек, включая президента и его телохранителя, были ранены. Через два часа Ремон с двумя пулями в животе скончался на операционном столе. Панамские спецслужбы, не имея весомых улик, объявили убийство политическим. И у них были для этого основания.Ремон считался одним из наиболее влиятельных политиков Карибского бассейна. В 1940-х он возглавлял Национальную полицию Панамы. Был очень популярен в стране. И американцы его поддерживали.Это позволило ему организовать удачные заговоры против исполнявшего обязанности главы государства вице-президента Даниэля Чаниса в 1948-м и президента Арнульфо Ариаса в 1951 году. В 1953-м выиграл выборы. Голосование на фоне экономического кризиса и массовой безработицы прошло с массовыми нарушениями, но победу полковника признали в Вашингтоне, а прочее его не беспокоило.Противников в стране у него хватало. Проамериканский серый кардинал, дорвавшийся до власти, не устраивал многих политиков и социалистически настроенную общественность. В то же время ему удалось добиться подготовки договора с президентом Дуайтом Эйзенхауэром о более выгодных условиях пользования США Панамским каналом. Это и могло сыграть роковую роль.Странное признаниеСледователи были бессильны. Власти подключили агентов ФБР. Пригласили также одного из первых латиноамериканских криминологов — кубинца Исраэля Кастелланоса. Через десять дней после выстрелов на ипподроме панамский адвокат Рубен Миро явился в полицию с повинной. Он сообщил, что участвовал в покушении по заказу вице-президента Хосе Рамона Гуисадо, который возглавил государство после Ремона.Политический мотив, на котором настаивали в том числе США, был налицо. Гуисадо отстранили, и уже в марте он предстал пред судом вместе с сыном и двумя бывшими деловыми партнерами — Родольфо Сен-Мало и Томасом Пересом, которых сочли сообщниками. Все они отправились в тюрьму, так и не признав вину.Спустя три года Миро, на чьих показаниях строилось обвинение, внезапно признался, что оговорил себя и Гуисадо. Дело пересмотрели — и были вынуждены отпустить экс-президента и всех осужденных вместе с ним. Ему даже вернули права и привилегии бывшего главы государства. Следствие снова оказалось в тупике.Стали проверять других возможных подозреваемых. Вспомнили американца Ирвинга Липштейна, задержанного в день покушения. На него указывали некоторые улики. Однако через несколько дней освободили на основании письменного приказа без подписей компетентных должностных лиц. А потом появился Миро с повинной — и дело двинулось в другую сторону.Увы, вызвать на допрос Липштейна было уже невозможно. Из панамского изолятора он отправился в Мексику, где и был убит. Через годы добрались и до Миро. В 1970-м адвоката нашли мертвым на обочине трассы с 38 пулями в теле.Цена поступкаУбийство президента Панамы всполошило других латиноамериканских лидеров, опасавшихся партизан "Карибского легиона". Радикалы ранее дважды пыталась свергнуть доминиканского президента Рафаэля Трухильо и диктатора Никарагуа Анастасио Сомосу. В 1948 году повстанцы силой добились отставки президента Коста-Рики Рафаэля Кальдерона. Государство возглавил социалист Хосе Фигерес, который поддерживал боевиков и, предположительно, мог стоять за ликвидацией Ремона. Но у ЦРУ была совершенно другая версия.Чарльза Счастливчика Лучано к середине 1950-х подзабыли. Но за 20 лет до этого об одном из лидеров итало-американской мафии постоянно писали газеты. В 1936-м его приговорили к 50 годам тюрьмы. Отсидел десять, получил амнистию. Выслали на родину, в Италию.Оттуда он продолжал вести наркобизнес в США. Одна из крупных партий наркотиков шла через Панамский канал и в порту Колон была арестована. Говорят, Ремон лично распорядился изъять груз известного мафиози. Счастливчик впал в ярость. Такое в его мире не прощается, и он вполне мог отдать приказ ликвидировать посмевшего срывать ему сделки президента. К слову, позднее выяснилось, что Липштейн входил в семью Лучано и был одним из его головорезов.Еще одна версия в опубликованных отчетах ФБР и ЦРУ не фигурирует, но имеет право на существование. Ремон не успел подписать соглашение с Эйзенхауэром о Панамском канале. Это сделал уже другой президент. Пункты были те же, за исключением одного: полковник упорно не хотел передавать американцам военную базу Рио-Хато. А вот Гуисадо согласился. В Вашингтоне были довольны. Дело так и не раскрыли. Не исключено, что это кому-то выгодно до сих пор.

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в мире, сша, панама, дуайт эйзенхауэр, фбр, центральное разведывательное управление (цру)