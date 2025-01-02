https://ria.ru/20250102/trevoga-1992322023.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:23:00+03:00

2025-01-02T15:23:00+03:00

2025-01-02T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса на 15:20 мск, сигнал тревоги звучит во всех областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html

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2025

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины