https://ria.ru/20250102/trevoga-1992322023.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:23:00+03:00
2025-01-02T15:23:00+03:00
2025-01-02T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса на 15:20 мск, сигнал тревоги звучит во всех областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины