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Тарифы на проезд в московском транспорте изменились с четверга - РИА Новости, 02.01.2025
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00:31 02.01.2025 (обновлено: 12:12 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/transport-1992277304.html
Тарифы на проезд в московском транспорте изменились с четверга
Тарифы на проезд в московском транспорте изменились с четверга - РИА Новости, 02.01.2025
Тарифы на проезд в московском транспорте изменились с четверга
Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга, 2 января, их корректировка необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:31:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга, 2 января, их корректировка необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, со 2 января стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля. Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Билета "Единый" на 60 поездок больше не будет, поскольку доля поездок по нему составляет всего один процент. Стоимость проезда по карте "Тройка", билету "Кошелек" на наземном городском пассажирском транспорте (НГПТ), метро, МЦД составит 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля. В случае бесконтактной оплаты проезд на метро, МЦД, НГПТ поездка обойдется в 70 рублей. При оплате по биометрии нужно будет отдать за поездку на метро и МЦД 59 рублей. Одна поездка с билетом "Единый" с лимитом будет стоить 75 рублей, а две — 150 рублей. Стоимость "Единого" без лимита на год составит 22 тысячи.У столичных школьников и студентов по-прежнему останутся наиболее доступные проездные. Билеты без лимита поездок также будут самыми выгодными среди крупных городов России.
https://ria.ru/20241230/peresadka-1992068518.html
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общество, москва, россия, московское центральное кольцо (мцк), московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Москва, Россия, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД)
Тарифы на проезд в московском транспорте изменились с четверга

В Москве со 2 января изменились тарифы на проезд на общественном транспорте

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтанция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро
Станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга, 2 января, их корректировка необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города.
Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, со 2 января стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля. Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Билета "Единый" на 60 поездок больше не будет, поскольку доля поездок по нему составляет всего один процент.
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Стоимость проезда по карте "Тройка", билету "Кошелек" на наземном городском пассажирском транспорте (НГПТ), метро, МЦД составит 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля. В случае бесконтактной оплаты проезд на метро, МЦД, НГПТ поездка обойдется в 70 рублей. При оплате по биометрии нужно будет отдать за поездку на метро и МЦД 59 рублей.
Одна поездка с билетом "Единый" с лимитом будет стоить 75 рублей, а две — 150 рублей. Стоимость "Единого" без лимита на год составит 22 тысячи.
У столичных школьников и студентов по-прежнему останутся наиболее доступные проездные. Билеты без лимита поездок также будут самыми выгодными среди крупных городов России.
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