Тарифы на проезд в московском транспорте изменились с четверга
В Москве со 2 января изменились тарифы на проезд на общественном транспорте
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтанция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро
Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Тарифы на проезд в транспорте изменятся в Москве с четверга, 2 января, их корректировка необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города.
Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, со 2 января стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля. Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Билета "Единый" на 60 поездок больше не будет, поскольку доля поездок по нему составляет всего один процент.
В московском метро открыли две новые пересадки
30 декабря 2024, 13:40
Стоимость проезда по карте "Тройка", билету "Кошелек" на наземном городском пассажирском транспорте (НГПТ), метро, МЦД составит 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля. В случае бесконтактной оплаты проезд на метро, МЦД, НГПТ поездка обойдется в 70 рублей. При оплате по биометрии нужно будет отдать за поездку на метро и МЦД 59 рублей.
Одна поездка с билетом "Единый" с лимитом будет стоить 75 рублей, а две — 150 рублей. Стоимость "Единого" без лимита на год составит 22 тысячи.
У столичных школьников и студентов по-прежнему останутся наиболее доступные проездные. Билеты без лимита поездок также будут самыми выгодными среди крупных городов России.
В Москве изменится стоимость эвакуации транспорта
6 декабря 2024, 21:03