https://ria.ru/20250102/transgender-1992318400.html
В Якутске проверят китайский ночной клуб из-за трансгендеров
В Якутске проверят китайский ночной клуб из-за трансгендеров - РИА Новости, 02.01.2025
В Якутске проверят китайский ночной клуб из-за трансгендеров
Китайский ночной клуб проверят в Якутске из-за выступления трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда, сообщает административная комиссия города Якутска в своем РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:32:00+03:00
2025-01-02T14:32:00+03:00
2025-01-02T14:33:00+03:00
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ЯКУТСК, 2 янв - РИА Новости. Китайский ночной клуб проверят в Якутске из-за выступления трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда, сообщает административная комиссия города Якутска в своем Telegram-канале. "С 26 декабря 2024 года в китайском клубе-ресторане Number Оne, принадлежащем ООО "ДЖИНЛУН", расположенном по адресу: город Якутск, улица Бестужева-Марлинского, дом 52/2, с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола", - заявили в админкомиссии. Власти Якутска обратились в прокуратуру и в полицию. "В соответствии с частью 1 статьи 6.21 КоАП РФ, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений влечет наложение штрафа до 1000000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Указанные действия, совершенные иностранным гражданином, влекут наложение штрафа до 100000 рублей с арестом до 15 суток и с выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении.
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происшествия, якутск, таиланд, россия
Происшествия, Якутск, Таиланд, Россия
В Якутске проверят китайский ночной клуб из-за трансгендеров
В Якутске проверят ночной клуб из-за выступления трансгендеров из Таиланда