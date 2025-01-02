https://ria.ru/20250102/tramp-1992349509.html

Трамп назвал президентство Байдена катастрофой

Трамп назвал президентство Байдена катастрофой - РИА Новости, 02.01.2025

Трамп назвал президентство Байдена катастрофой

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что действующий глава государства Джо Байден обернулся полной и абсолютной РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T21:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что действующий глава государства Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для США из-за распространения в стране насилия и терроризма. "Джо Байден - это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы "головорезов" сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!" - написал Трамп. По словам будущего хозяина Белого дома, мягкая миграционная политика Байдена привела к тому, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в Америке, что в это трудно поверить. В среду Трамп также прокомментировал теракт в Новом Орлеане, связав инцидент с нелегальной иммиграцией преступников в США. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3:15 по времени Нового Орлеана (12:15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика группировки ИГ*.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

https://ria.ru/20250102/mask-1992285808.html

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в мире, новый орлеан, сша, джо байден, дональд трамп