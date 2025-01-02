https://ria.ru/20250102/tragediya-1991470921.html

"Страшнее перевала Дятлова". Что убило студентов на Кольском полуострове

"Страшнее перевала Дятлова". Что убило студентов на Кольском полуострове - РИА Новости, 02.01.2025

"Страшнее перевала Дятлова". Что убило студентов на Кольском полуострове

Им было подвластно все: они управляли погодой, видели будущее, отнимали и возвращали жизнь. "Лапландских колдунов" боялись не только на Руси, но и в Старом... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:03:00+03:00

религия

кольский полуостров

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лапландия

иван грозный

лжедмитрий i

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Им было подвластно все: они управляли погодой, видели будущее, отнимали и возвращали жизнь. "Лапландских колдунов" боялись не только на Руси, но и в Старом Свете. Однако до сих пор неясно, кто же такие саамские нойды на самом деле.Суровое наказаниеВ конце 1972-го студент-заочник Куйбышевского юринститута Михаил Кузнецов вовсю готовился к очередному походу в кольские тундры. Маршрут был не самый сложный — всего лишь II категории, поэтому друзья с энтузиазмом откликнулись на предложение.Группа прибыла на место, в окрестности Ловозера (Мурманская область), 25 января и даже продвинулась на несколько километров вверх по перевалу Чивруай. А уже на следующий день произошла страшная трагедия.Все десять лыжников погибли. Как и в случае с печально знаменитым перевалом Дятлова, расследованием занялся КГБ. Дело сразу засекретили, родственникам не предоставили никакой информации. Лишь сообщили официальную причину смерти — переохлаждение.Но вот странность: новичок в команде был только один. Кузнецов, например, исходил Кольский полуостров вдоль и поперек. А при осмотре местности выяснилось, что "бывалые" попали в сильный буран — бросили снаряжение, разбежались в разные стороны (тела находили в десятках метров друг от друга), а главное — даже не установили палатки.Сколько-нибудь разумное объяснение такому поведению не нашли. Спустя много лет двоюродный брат одного из погибших, Виктор Ворошилов, решил провести собственное расследование. От родных и знакомых погибших он узнал о других странностях полувековой трагедии. "Оказывается, церемонию прощания в родном институте в Самаре не проводили. Возможно, не хотели пугать людей. Ведь родственники говорили о каком-то черном потемнении у трупов. А кто-то — даже об отсутствии глазниц", — рассказывал Ворошилов.Все эти подробности близкие узнавали у местных жителей. Кроме того, сельчане вспоминали, что в ночь перед непогодой в горах слышался жуткий вой и монотонные удары бубна. Как и с дятловцами, они повторяли: лыжники прогневали нойдов — великих саамских шаманов, и потому их настигла страшная смерть. Даже в наши дни о нойдах старожилы Ловозера говорят неохотно, с опаской. Будто есть чего бояться. Хотя уже много лет никто не видел могущественных заклинателей. А рассказы о них больше пестрят выдумками, нежели достоверными фактами.Одни считают, что последний шаман умер в 1930-е, после чего традиция пресеклась. Другие — что с ними как с контрреволюционными элементами разделались сотрудники НКВД. Ну а третьи, памятуя о Чивруайской трагедии, убеждены: нойды до сих пор живут в непроходимой тайге.Главное оружиеДокументальных подтверждений ни одной из этих версий нет. Однако исследователи точно знают: нойды действительно считались могущественными чародеями. У разных народов сохранились предания о том, как они путешествуют между мирами, общаются с богами, знают язык птиц и зверей.Все это было шаманам под силу благодаря камланию. Во время ритуала они били колотушкой из оленьего рога в бубны. На самих инструментах, как правило, изображалась Вселенная в виде нескольких ярусов, весь сонм богов и животные — непременные помощники заклинателей.В центре же — солнце Пейве, иногда с оленем — ведь именно он везет светило по дневному небосводу."При камлании шаманам подпевали все собравшиеся — этот шум приводил в экстаз шамана и пугал змею по имени Сайва-Гуэлле, которая сажала шамана на спину и переносила в преисподнюю", — пишет российский этнограф Владимир Петрухин.Бубен — главное оружие нойды. С его помощью можно было наслать порчу или излечить болезнь.В XVII-XVIII веках инструменты часто посылали в дар европейским государям и вельможам в качестве экзотических сувениров. Форма и внешний вид зависели от того, в какой местности изготовили бубен. Но почти все они имели на наружной стороне обтяжки замысловатые рисунки."Они (рисунки. — Прим. ред.) достаточно разнообразны, но большая их часть отражает представление саамов о существовании трех миров — нижнего, среднего и верхнего", — отмечает в статье российский этнограф Людмила Хомич.Поверхность обтяжки делилась полосами на три части — в соответствии с устройством Вселенной. Каждая из них заполнялась фигурами людей, животных и мифических существ, относящихся к тому или иному миру.Грозное пророчествоВ некоторых местностях считалось, что по звучанию бубна опытный нойд может предсказывать будущее. По одной из легенд, таким способом шаманы предрекли скорую кончину Ивану Грозному. Царь так разгневался, что приказал казнить прорицателей. А те перед смертью якобы промолвили: "Погоди. Еще не вечер".На закате того же дня, 18 марта, правитель упал замертво. По преданию, нойды прокляли весь его род и предрекли, что скоро на русский трон взойдет один из них.Сказанное сбылось: в 1605-м правителем стал Лжедмитрий I. Беглый монах Григорий Отрепьев, как сказано в хрониках, "учился колдовству у лопарей". А ведь именно так на Руси называли саамов.После гибели самозванца появился следующий — Тушинский вор. С его приходом по Москве прошел устойчивый слух: "Дескать, лопарские колдуны настолько могущественны, что позволяют себя убить, а потом сами же себя воскрешают".Бесследно исчезлиНеудивительно, что народ относился к северным шаманам по-особенному. Упоминания о них на Руси встречаются уже в IX веке — когда новгородские купцы добрались до берегов снежной Лапландии.Спустя пятьсот лет на Кольский полуостров пришло христианство. Саамы начали постепенно обращаться в новую веру — вопреки запретам своих шаманов. Разумеется, для православных миссионеров нойды представляли наибольшую угрозу. Именно поэтому новая религия утвердилась в здешних краях далеко не сразу.А уже в XVIII века камлатели Русской Лапландии и вовсе исчезли. По крайней мере, об этом свидетельствуют научные данные. Археологи пока не нашли каких-либо принадлежащих им артефактов, изготовленных позже.Однако фольклор говорит об обратном. Многочисленные предания свидетельствуют: нойды тогда никуда не пропали. Еще без малого три столетия их встречали в непроходимых лесах Кольского полуострова. Ведь саамы, хоть и приняли христианство, все равно привыкли искать совета у шаманов.В наши дни большинство исследователей склонно считать, что нойды все-таки исчезли, теперь уже окончательно. Их постигла общая для северных народов участь: традиция постепенно угасала, а затем канула в Лету.

https://ria.ru/20241201/pustynya-1986523912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кольский полуостров, мурманская область, лапландия, иван грозный, лжедмитрий i, аналитика - религия и мировоззрение