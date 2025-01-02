https://ria.ru/20250102/tesla-1992341849.html
Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе
Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе - РИА Новости, 02.01.2025
Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США проводят обыск в жилом доме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), обыск связан со взрывом... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:15:00+03:00
2025-01-02T19:15:00+03:00
2025-01-02T19:19:00+03:00
в мире
лас-вегас
сша
денвер
дональд трамп
фбр
tesla motors
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992266703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eeda6fb65b61811df2314904943e45ca.jpg
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США проводят обыск в жилом доме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), обыск связан со взрывом автомобиля Tesla Cybertruck, который произошел в среду в Лас-Вегасе, говорится в заявлении регионального офиса ФБР в Денвере. Операция связана со взрывом автомобиля Tesla Cybertruck, произошедшим в среду у входа в гостиницу Trump International Hotel в Лас-Вегасе, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. В результате взрыва погиб находившийся внутри машины человек, еще семеро получили легкие травмы. "Сотрудники ФБР Денвера и специализированные группы будут находиться на месте несколько часов. Эта операция связана со взрывом в Лас-Вегасе в среду. Из-за продолжающегося характера расследования дополнительная информация предоставляться не будет", - сказано в обнародованном в четверг заявлении ФБР.
https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html
лас-вегас
сша
денвер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992266703_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_68ef71058b7fa9ff209a6b161536db1b.jpg
Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel
Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших.
2025-01-02T19:15
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лас-вегас, сша, денвер, дональд трамп, фбр, tesla motors, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Лас-Вегас, США, Денвер, Дональд Трамп, ФБР, Tesla motors, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе
ФБР проводит обыск в жилом доме в Колорадо-Спрингс из-за взрыва в Лас-Вегасе