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Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе

Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе - РИА Новости, 02.01.2025

Сотрудники ФБР проводят обыск по делу о взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США проводят обыск в жилом доме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), обыск связан со взрывом... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:15:00+03:00

2025-01-02T19:15:00+03:00

2025-01-02T19:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США проводят обыск в жилом доме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), обыск связан со взрывом автомобиля Tesla Cybertruck, который произошел в среду в Лас-Вегасе, говорится в заявлении регионального офиса ФБР в Денвере. Операция связана со взрывом автомобиля Tesla Cybertruck, произошедшим в среду у входа в гостиницу Trump International Hotel в Лас-Вегасе, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. В результате взрыва погиб находившийся внутри машины человек, еще семеро получили легкие травмы. "Сотрудники ФБР Денвера и специализированные группы будут находиться на месте несколько часов. Эта операция связана со взрывом в Лас-Вегасе в среду. Из-за продолжающегося характера расследования дополнительная информация предоставляться не будет", - сказано в обнародованном в четверг заявлении ФБР.

https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html

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Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-02T19:15 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, лас-вегас, сша, денвер, дональд трамп, фбр, tesla motors, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе