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Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck - РИА Новости, 02.01.2025
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11:07 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/tesla-1992301358.html
Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck
Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck - РИА Новости, 02.01.2025
Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck
Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:07:00+03:00
2025-01-02T11:07:00+03:00
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дональд трамп
илон маск
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фбр
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на источники. "Следователи установили, что подозреваемый - 37-летний Мэттью Ливельсбергер", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в армии США. По информации телеканала, следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый, с ними работают сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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в мире, сша, лас-вегас, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, США, Лас-Вегас, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck

KTNV-TV: в подрыве Tesla Cybertruck подозревают 37-летнего Мэттью Ливельсбергера

© AP Photo / Ty ONeilПожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на источники.
"Следователи установили, что подозреваемый - 37-летний Мэттью Ливельсбергер", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в армии США.
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По информации телеканала, следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый, с ними работают сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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В миреСШАЛас-ВегасДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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