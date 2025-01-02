https://ria.ru/20250102/terakt-1992344608.html

ФБР не увидело связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе

ФБР не увидело связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе - РИА Новости, 02.01.2025

ФБР не увидело связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе

У следствия нет причин полагать, что действия террориста в Новом Орлеане были связаны со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, заявил представитель... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T20:06:00+03:00

2025-01-02T20:06:00+03:00

2025-01-02T22:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. У следствия нет причин полагать, что действия террориста в Новом Орлеане были связаны со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, заявил представитель Федерального бюро расследований США. "Мы изучаем все возможные версии, но пока не обнаружено никаких прямых связей между нападением в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе. Подчеркиваю, это начальный этап расследования, мы не исключаем ни одной из версий", — сказал он на пресс-конференции.По словам представителя ведомства, сотрудники ФБР завершили работу на месте преступления на Бурбон-стрит, где 1 января грузовик наехал на толпу, а затем подозреваемый открыл огонь по полицейским. "Увиденное на месте трагедии трудно описать словами. Это ужасное зрелище", — признался он.Представитель ФБР также подчеркнул, что преступник, по всей вероятности, действовал в одиночку.В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в Сети разошлись видео с горящим пикапом Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. В результате один человек погиб внутри автомобиля, еще семь получили ранения.Другой инцидент произошел в Новом Орлеане. Около 03:00 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре города, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским. Он убил двух из них и был ликвидирован ответным огнем.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250102/bezopasnost-1992320079.html

https://ria.ru/20250102/tesla-1992301358.html

https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html

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