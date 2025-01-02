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Байден проведет заседание по расследованию теракта в Новом Орлеане

Байден проведет заседание по расследованию теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025

Байден проведет заседание по расследованию теракта в Новом Орлеане

Президент США Джо Байден в четверг проведет заседание команды внутренней безопасности США в связи с терактом в Новом Орлеане, сообщает пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:04:00+03:00

2025-01-02T19:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проведет заседание команды внутренней безопасности США в связи с терактом в Новом Орлеане, сообщает пресс-служба Белого дома. "В 12.15 по восточному времени (20.15 мск) президент Байден соберет членов своей команды по внутренней безопасности в Ситуационной комнате (Белого дома - ред.), чтобы получить новую информацию о расследовании террористической атаки в Новом Орлеане", - передает заявление администрации пресс-пул Белого дома. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3:15 по времени Нового Орлеана (12:15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика группировки ИГ*.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html

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