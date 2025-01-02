https://ria.ru/20250102/terakt-1992305564.html

СК завершил расследование дела о терактах в Курской области

СК завершил расследование дела о терактах в Курской области - РИА Новости, 02.01.2025

СК завершил расследование дела о терактах в Курской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех украинских боевиков, совершивших террористические акты в Кореневском районе Курской области,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:08:00+03:00

2025-01-02T12:08:00+03:00

2025-01-02T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех украинских боевиков, совершивших террористические акты в Кореневском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в августе 2024 года Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, а также взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу России. Помимо этого, находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, они запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. Отмечается, что боевики находятся в месте содержания военнопленных.

https://ria.ru/20241217/vsu-1989597372.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988944890.html

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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)