https://ria.ru/20250102/terakt-1992289801.html

CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025

CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар изначально планировал убить свою семью, однако изменил планы, передает телеканал РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:35:00+03:00

2025-01-02T08:35:00+03:00

2025-01-02T08:35:00+03:00

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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар изначально планировал убить свою семью, однако изменил планы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГ*... Джаббар... упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на "праздник" с намерением убить", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц. Правоохранители ссылаются на видео, которые, предположительно, были записаны в машине во время поездки предполагаемого преступника в Луизиану. Согласно видеозаписям, позднее Джаббар поменял решение, ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html

https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992277026.html

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в мире, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, сша, новый орлеан