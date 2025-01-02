https://ria.ru/20250102/terakt-1992289801.html
CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025
CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар изначально планировал убить свою семью, однако изменил планы, передает телеканал РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:35:00+03:00
2025-01-02T08:35:00+03:00
2025-01-02T08:35:00+03:00
в мире
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
сша
новый орлеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992252948_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_2e76d4d853f2f2e13af6ef42432a1922.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар изначально планировал убить свою семью, однако изменил планы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГ*... Джаббар... упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на "праздник" с намерением убить", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц. Правоохранители ссылаются на видео, которые, предположительно, были записаны в машине во время поездки предполагаемого преступника в Луизиану. Согласно видеозаписям, позднее Джаббар поменял решение, ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html
https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992277026.html
сша
новый орлеан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992252948_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e293d7781e143fd73e1ec6bcc97df087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, сша, новый орлеан
В мире, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, США, Новый Орлеан
CNN раскрыл подробности о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
CNN: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане изначально хотел убить свою семью
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд Дин Джаббар изначально планировал убить свою семью, однако изменил планы, передает телеканал CNN
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГ*... Джаббар... упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на "праздник" с намерением убить", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц.
Правоохранители ссылаются на видео, которые, предположительно, были записаны в машине во время поездки предполагаемого преступника в Луизиану. Согласно видеозаписям, позднее Джаббар поменял решение, ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня.
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.
* Запрещенная в России террористическая организация.