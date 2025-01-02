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Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера запретили выезд - РИА Новости, 02.01.2025
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17:33 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/tanker-1992335447.html
Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера запретили выезд
Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера запретили выезд - РИА Новости, 02.01.2025
Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера запретили выезд
Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S запретили выезд из страны, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:33:00+03:00
2025-01-02T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S запретили выезд из страны, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей. Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Ранее правоохранители запретили семи членам экипажа покидать страну. "По словам Центральной криминальной полиции, к списку подозреваемых добавлен восьмой человек, которому предписан запрет на выезд", - говорится в материале. Как сообщили Yle в Центральной криминальной полиции, число лиц, подпадающих под запрет на выезд из страны, может еще измениться в ходе предварительного расследования. Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20241230/yakor-1992039148.html
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в мире, финляндия, эстония, индия
В мире, Финляндия, Эстония, Индия
Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера запретили выезд

Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S запретили выезд

© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские
Финские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Lehtikuva/Roni Lehti
Финские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восьмому члену экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S запретили выезд из страны, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.
Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Ранее правоохранители запретили семи членам экипажа покидать страну.
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"По словам Центральной криминальной полиции, к списку подозреваемых добавлен восьмой человек, которому предписан запрет на выезд", - говорится в материале.
Как сообщили Yle в Центральной криминальной полиции, число лиц, подпадающих под запрет на выезд из страны, может еще измениться в ходе предварительного расследования.
Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
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Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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