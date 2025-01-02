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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:24:00+03:00
2025-01-02T12:24:00+03:00
2025-01-02T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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днепропетровская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны: группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 90 солдат ВСУ