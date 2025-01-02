https://ria.ru/20250102/svo-1992307915.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:24:00+03:00

2025-01-02T12:24:00+03:00

2025-01-02T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили в течение суток до 90 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность