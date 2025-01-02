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Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2025

Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:15:00+03:00

2025-01-02T12:15:00+03:00

2025-01-02T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики."Отражены 13 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевые бронированные машины Kirpi турецкого производства и "Козак", автомобиль, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность