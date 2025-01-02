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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.01.2025
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:14:00+03:00
2025-01-02T12:14:00+03:00
2025-01-02T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Времевка и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи