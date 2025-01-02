https://ria.ru/20250102/svo-1992306235.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.01.2025

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:14:00+03:00

2025-01-02T12:14:00+03:00

2025-01-02T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих, бронемашину HMMWV и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Времевка и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика