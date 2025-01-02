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В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света - РИА Новости, 02.01.2025
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16:48 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/svet-1992332139.html
В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света
В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света - РИА Новости, 02.01.2025
В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света
Последствия сильного ветра устраняют энергетики в Новгородской области, без света остались 4,5 тысячи человек, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:48:00+03:00
2025-01-02T16:48:00+03:00
происшествия
жкх
новгородская область
маревский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Последствия сильного ветра устраняют энергетики в Новгородской области, без света остались 4,5 тысячи человек, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. Уточняется, что утром в четверг из-за сильного ветра 250 населённых пунктов в 15 муниципалитетах Новгородской области остались без электричества. Больше всего отключений зафиксировано в Демянском, Крестецком и Марёвском районах. Энергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" устраняли аварию целый день, в результате почти в полсотни населённых пунктов свет уже появился. Работы продолжаются. "На 14.00 зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населённых пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работает 43 бригады, 140 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/avariya-1992152477.html
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происшествия, жкх, новгородская область, маревский район
Происшествия, ЖКХ, Новгородская область, Маревский район
В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света

В Новгородской области четыре тысячи человек остались без света из-за урагана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Последствия сильного ветра устраняют энергетики в Новгородской области, без света остались 4,5 тысячи человек, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
Уточняется, что утром в четверг из-за сильного ветра 250 населённых пунктов в 15 муниципалитетах Новгородской области остались без электричества. Больше всего отключений зафиксировано в Демянском, Крестецком и Марёвском районах. Энергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" устраняли аварию целый день, в результате почти в полсотни населённых пунктов свет уже появился. Работы продолжаются.
"На 14.00 зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населённых пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работает 43 бригады, 140 человек", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЖКХНовгородская областьМаревский район
 
 
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