https://ria.ru/20250102/svet-1992332139.html

В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света

В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света - РИА Новости, 02.01.2025

В Новгородской области четыре с половиной тысячи человек остались без света

Последствия сильного ветра устраняют энергетики в Новгородской области, без света остались 4,5 тысячи человек, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:48:00+03:00

2025-01-02T16:48:00+03:00

2025-01-02T16:48:00+03:00

происшествия

жкх

новгородская область

маревский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Последствия сильного ветра устраняют энергетики в Новгородской области, без света остались 4,5 тысячи человек, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. Уточняется, что утром в четверг из-за сильного ветра 250 населённых пунктов в 15 муниципалитетах Новгородской области остались без электричества. Больше всего отключений зафиксировано в Демянском, Крестецком и Марёвском районах. Энергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" устраняли аварию целый день, в результате почти в полсотни населённых пунктов свет уже появился. Работы продолжаются. "На 14.00 зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населённых пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работает 43 бригады, 140 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/avariya-1992152477.html

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происшествия, жкх, новгородская область, маревский район