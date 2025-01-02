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Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей - РИА Новости, 02.01.2025
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Надежные люди
 
10:34 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/svechi-1992298333.html
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей - РИА Новости, 02.01.2025
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей
Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей, часть уже передана бойцам спецоперации, сообщает региональное отделение Народного РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:34:00+03:00
2025-01-02T10:34:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей, часть уже передана бойцам спецоперации, сообщает региональное отделение Народного фронта. Уточняется, что дети провели школьную ярмарку своих поделок. На собранные 22 тысячи рублей родители закупили воск, а гимназисты сделали заготовки, которые взрослые потом залили воском. "В гимназии "Исток" Великого Новгорода учителя, родители и дети совместно изготовили тысячу окопных свечей", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть окопных свечей Народный фронт уже передал новгородским бойцам в зону проведения СВО.
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великий новгород, новгородская область
Надежные люди, Великий Новгород, Новгородская область
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей

Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей

© Народный Фронт | Окопные свечи для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Окопные свечи для бойцов в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Народный Фронт |
Окопные свечи для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей, часть уже передана бойцам спецоперации, сообщает региональное отделение Народного фронта.
Уточняется, что дети провели школьную ярмарку своих поделок. На собранные 22 тысячи рублей родители закупили воск, а гимназисты сделали заготовки, которые взрослые потом залили воском.
"В гимназии "Исток" Великого Новгорода учителя, родители и дети совместно изготовили тысячу окопных свечей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть окопных свечей Народный фронт уже передал новгородским бойцам в зону проведения СВО.
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