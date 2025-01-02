https://ria.ru/20250102/svechi-1992298333.html
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей - РИА Новости, 02.01.2025
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей
Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей, часть уже передана бойцам спецоперации, сообщает региональное отделение Народного РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:34:00+03:00
2025-01-02T10:34:00+03:00
2025-01-02T10:34:00+03:00
надежные люди
великий новгород
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992298133_0:3:2538:1431_1920x0_80_0_0_323428f603139a2983a4344daa7458df.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей, часть уже передана бойцам спецоперации, сообщает региональное отделение Народного фронта. Уточняется, что дети провели школьную ярмарку своих поделок. На собранные 22 тысячи рублей родители закупили воск, а гимназисты сделали заготовки, которые взрослые потом залили воском. "В гимназии "Исток" Великого Новгорода учителя, родители и дети совместно изготовили тысячу окопных свечей", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть окопных свечей Народный фронт уже передал новгородским бойцам в зону проведения СВО.
https://ria.ru/20241228/svo-1991901960.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992298133_82:0:1991:1432_1920x0_80_0_0_d992ee0e775697b2c8fc7ea990701f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, новгородская область
Надежные люди, Великий Новгород, Новгородская область
Новгородские школьники вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей
Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Ученики гимназии "Исток" вместе с родителями изготовили тысячу окопных свечей, часть уже передана бойцам спецоперации, сообщает региональное отделение Народного фронта.
Уточняется, что дети провели школьную ярмарку своих поделок. На собранные 22 тысячи рублей родители закупили воск, а гимназисты сделали заготовки, которые взрослые потом залили воском.
"В гимназии "Исток" Великого Новгорода учителя, родители и дети совместно изготовили тысячу окопных свечей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть окопных свечей Народный фронт уже передал новгородским бойцам в зону проведения СВО.