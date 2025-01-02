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Житель города Сумы получил смертельные травмы в военкомате, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
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22:59 02.01.2025 (обновлено: 23:16 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/sumy-1992352694.html
Житель города Сумы получил смертельные травмы в военкомате, пишут СМИ
Житель города Сумы получил смертельные травмы в военкомате, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
Житель города Сумы получил смертельные травмы в военкомате, пишут СМИ
Житель города Сумы на севере Украины умер от травм, полученных в городском военкомате, сообщило местное издание Sumy Today. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:59:00+03:00
2025-01-02T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Житель города Сумы на севере Украины умер от травм, полученных в городском военкомате, сообщило местное издание Sumy Today. "Сумчанин получил смертельную травму в городском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Как уточнило издание, 40-летний мужчина попал в сумской военкомат 29 декабря 2024 года, где получил черепно-мозговую травму. Родственники погибшего, пообщавшиеся с украинскими журналистами, опасаются, что виновные не понесут никакого наказания. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html
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в мире, украина, сумы, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины
Житель города Сумы получил смертельные травмы в военкомате, пишут СМИ

Житель города Сумы на севере Украины умер от травм, полученных в городском ТЦК

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Житель города Сумы на севере Украины умер от травм, полученных в городском военкомате, сообщило местное издание Sumy Today.
«
"Сумчанин получил смертельную травму в городском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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Как уточнило издание, 40-летний мужчина попал в сумской военкомат 29 декабря 2024 года, где получил черепно-мозговую травму. Родственники погибшего, пообщавшиеся с украинскими журналистами, опасаются, что виновные не понесут никакого наказания.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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