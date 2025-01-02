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В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине - РИА Новости, 02.01.2025
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14:14 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/strelba-1992316871.html
В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине
В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине - РИА Новости, 02.01.2025
В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине
В Черногории в пятницу созывают совет нацбезопасности после гибели 12 человек в результате стрельбы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:14:00+03:00
2025-01-02T14:14:00+03:00
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. В Черногории в пятницу созывают совет нацбезопасности после гибели 12 человек в результате стрельбы, сообщает пресс-служба кабмина. "В связи с трагическими событиями вчера в Цетине председатель правительства Милойко Спайич назначил на завтра, 3 января, внеочередное заседание совета национальной безопасности. В ходе заседания Совет сфокусируется на ключевых вызовах в обнаружении и задержании нелегального оружия и предложит ряд мер по борьбе с преступностью и по защите граждан", - сообщила пресс-служба правительства. В повестке дня будет и инициатива о проведении операций во всех городах Черногории по выявлению и изъятию нелегального оружия, объявление конкурса для приема новых сотрудников полиции, обсуждение необходимости нового закона об оружии. Премьер Черногории Милойко Спайич ранее допустил, что Совет нацбезопасности может рассмотреть запрет на владение оружием, и выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием. В ночь на четверг житель города Цетине Ацо Мартинович застрелил 12 человек, из которых двое детей. Позже подозреваемый покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не являлся членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.
https://ria.ru/20250101/chernogorija-1992272355.html
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в мире, черногория, происшествия
В мире, Черногория, Происшествия
В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине

В Черногории соберут совет нацбезопасности после гибели 12 человек при стрельбе

© Flickr / oliverdФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Flickr / oliverd
Флаг Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. В Черногории в пятницу созывают совет нацбезопасности после гибели 12 человек в результате стрельбы, сообщает пресс-служба кабмина.
"В связи с трагическими событиями вчера в Цетине председатель правительства Милойко Спайич назначил на завтра, 3 января, внеочередное заседание совета национальной безопасности. В ходе заседания Совет сфокусируется на ключевых вызовах в обнаружении и задержании нелегального оружия и предложит ряд мер по борьбе с преступностью и по защите граждан", - сообщила пресс-служба правительства.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в кафе в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Премьер Черногории рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в кафе
Вчера, 22:34
В повестке дня будет и инициатива о проведении операций во всех городах Черногории по выявлению и изъятию нелегального оружия, объявление конкурса для приема новых сотрудников полиции, обсуждение необходимости нового закона об оружии.
Премьер Черногории Милойко Спайич ранее допустил, что Совет нацбезопасности может рассмотреть запрет на владение оружием, и выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием.
В ночь на четверг житель города Цетине Ацо Мартинович застрелил 12 человек, из которых двое детей. Позже подозреваемый покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не являлся членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.
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