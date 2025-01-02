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В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине

В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине - РИА Новости, 02.01.2025

В Черногории соберут совет нацбезопасности после стрельбы в Цетине

В Черногории в пятницу созывают совет нацбезопасности после гибели 12 человек в результате стрельбы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:14:00+03:00

2025-01-02T14:14:00+03:00

2025-01-02T14:14:00+03:00

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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. В Черногории в пятницу созывают совет нацбезопасности после гибели 12 человек в результате стрельбы, сообщает пресс-служба кабмина. "В связи с трагическими событиями вчера в Цетине председатель правительства Милойко Спайич назначил на завтра, 3 января, внеочередное заседание совета национальной безопасности. В ходе заседания Совет сфокусируется на ключевых вызовах в обнаружении и задержании нелегального оружия и предложит ряд мер по борьбе с преступностью и по защите граждан", - сообщила пресс-служба правительства. В повестке дня будет и инициатива о проведении операций во всех городах Черногории по выявлению и изъятию нелегального оружия, объявление конкурса для приема новых сотрудников полиции, обсуждение необходимости нового закона об оружии. Премьер Черногории Милойко Спайич ранее допустил, что Совет нацбезопасности может рассмотреть запрет на владение оружием, и выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием. В ночь на четверг житель города Цетине Ацо Мартинович застрелил 12 человек, из которых двое детей. Позже подозреваемый покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не являлся членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.

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