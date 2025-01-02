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В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы

В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы - РИА Новости, 02.01.2025

В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы

Неизвестный человек открыл огонь по людям в районе Куинс в Нью-Йорке, передает телеканал CNBC. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:47:00+03:00

2025-01-02T08:47:00+03:00

2025-01-02T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Неизвестный человек открыл огонь по людям в районе Куинс в Нью-Йорке, передает телеканал CNBC."По меньшей мере 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Куинсе", — говорится в сообщении.Как уточняет газета New York Post, инцидент произошел около клуба Amazura. Пострадавших доставили в больницы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает.В первые часы нового года произошел теракт в Новом Орлеане — водитель пикапа на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре города, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.А несколько часов спустя в Лас-Вегасе, около здания Trump Towers, взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. По информации местных властей, погиб один человек, еще семь получили ранения. Правоохранители не заявляли официально о теракте, но не исключают такой версии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), сша, куинс