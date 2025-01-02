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В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы - РИА Новости, 02.01.2025
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08:47 02.01.2025 (обновлено: 12:47 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/strelba-1992290248.html
В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы
В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы - РИА Новости, 02.01.2025
В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы
Неизвестный человек открыл огонь по людям в районе Куинс в Нью-Йорке, передает телеканал CNBC. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:47:00+03:00
2025-01-02T12:47:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Неизвестный человек открыл огонь по людям в районе Куинс в Нью-Йорке, передает телеканал CNBC."По меньшей мере 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Куинсе", — говорится в сообщении.Как уточняет газета New York Post, инцидент произошел около клуба Amazura. Пострадавших доставили в больницы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает.В первые часы нового года произошел теракт в Новом Орлеане — водитель пикапа на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре города, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.А несколько часов спустя в Лас-Вегасе, около здания Trump Towers, взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. По информации местных властей, погиб один человек, еще семь получили ранения. Правоохранители не заявляли официально о теракте, но не исключают такой версии.
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в мире, нью-йорк (город), сша, куинс
В мире, Нью-Йорк (город), США, Куинс
В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы

CNBC: 11 человек ранены при стрельбе в ночном клубе в Квинсе в Нью-Йорке

© Getty Images / Anadolu / Vural ElibolСотрудники полиции США около клуба Amazura в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники полиции США около клуба Amazura в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Vural Elibol
Сотрудники полиции США около клуба Amazura в Нью-Йорке, где произошла стрельба
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Неизвестный человек открыл огонь по людям в районе Куинс в Нью-Йорке, передает телеканал CNBC.
"По меньшей мере 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Куинсе", — говорится в сообщении.
Как уточняет газета New York Post, инцидент произошел около клуба Amazura.
Пострадавших доставили в больницы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает.
В первые часы нового года произошел теракт в Новом Орлеане — водитель пикапа на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре города, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.
А несколько часов спустя в Лас-Вегасе, около здания Trump Towers, взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. По информации местных властей, погиб один человек, еще семь получили ранения. Правоохранители не заявляли официально о теракте, но не исключают такой версии.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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В миреНью-Йорк (город)СШАКуинс
 
 
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