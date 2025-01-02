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"Запад не понимает": в США рассказали, что сделала Россия
"Запад не понимает": в США рассказали, что сделала Россия - РИА Новости, 02.01.2025
"Запад не понимает": в США рассказали, что сделала Россия
Россия превратила "Большую семерку" в посмешище, создав БРИКС в нынешнем виде, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:17:00+03:00
2025-01-02T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия превратила "Большую семерку" в посмешище, создав БРИКС в нынешнем виде, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."БРИКС — часть той волны, которую не остановить. Россия сделала потрясающую вещь, создав БРИКС таким, какой он есть сейчас. Это уже не клуб — это организация с культурой, с устоями, и она расширяется", — отметил он.По словам аналитика, влияние объединения становится доминирующим на мировой арене, а G7 на ее фоне уже стала посмешищем."Запад никогда до конца не понимал, что такое БРИКС, и до сих пор не понимает, что их ждет", — заключил Риттер.В декабре президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что большое число стран проявляет интерес развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Как отметил глава государства, в организации нет разделения на большие и маленькие страны, на более развитые и менее развитые — все они объединены общим интересом развития.
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в мире, россия, сша, брикс, g7, запад, владимир путин, вооруженные силы сша
В мире, Россия, США, БРИКС, G7, Запад, Владимир Путин, Вооруженные силы США
"Запад не понимает": в США рассказали, что сделала Россия
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия сделала G7 посмешищем