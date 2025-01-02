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Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден - РИА Новости, 02.01.2025
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03:58 02.01.2025 (обновлено: 04:20 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/ssha-1992282418.html
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден - РИА Новости, 02.01.2025
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане незадолго до наезда на толпу опубликовал в соцсетях видео, где говорит о том, что был вдохновлен террористической... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T03:58:00+03:00
2025-01-02T04:20:00+03:00
в мире
джо байден
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
новый орлеан
россия
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане незадолго до наезда на толпу опубликовал в соцсетях видео, где говорит о том, что был вдохновлен террористической организацией ИГ*, запрещенной в США и России, заявил в четверг президент США Джо Байден. "ФБР также сообщило мне, что всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлен ИГ, особенно желанием убивать", - заявил Байден в обращении к нации. Ранее ФБР подтвердили РИА Новости, что около 03.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20250102/pozhar-1992281750.html
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в мире, джо байден, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, новый орлеан, россия
В мире, Джо Байден, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Новый Орлеан, Россия
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден

Байден: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ

© AP Photo / Gerald HerbertНа месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане незадолго до наезда на толпу опубликовал в соцсетях видео, где говорит о том, что был вдохновлен террористической организацией ИГ*, запрещенной в США и России, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"ФБР также сообщило мне, что всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлен ИГ, особенно желанием убивать", - заявил Байден в обращении к нации.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
03:20
Ранее ФБР подтвердили РИА Новости, что около 03.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня.
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
03:35
 
В миреДжо БайденНаезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеНовый ОрлеанРоссия
 
 
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