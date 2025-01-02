https://ria.ru/20250102/ssha-1992282418.html

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден - РИА Новости, 02.01.2025

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане незадолго до наезда на толпу опубликовал в соцсетях видео, где говорит о том, что был вдохновлен террористической... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T03:58:00+03:00

2025-01-02T03:58:00+03:00

2025-01-02T04:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане незадолго до наезда на толпу опубликовал в соцсетях видео, где говорит о том, что был вдохновлен террористической организацией ИГ*, запрещенной в США и России, заявил в четверг президент США Джо Байден. "ФБР также сообщило мне, что всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлен ИГ, особенно желанием убивать", - заявил Байден в обращении к нации. Ранее ФБР подтвердили РИА Новости, что около 03.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20250102/pozhar-1992281750.html

https://ria.ru/20250102/bayden-1992281860.html

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