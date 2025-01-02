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Посол США заявила, что Вашингтон остается открытым для диалога с Москвой - РИА Новости, 02.01.2025
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Посол США заявила, что Вашингтон остается открытым для диалога с Москвой
Посол США заявила, что Вашингтон остается открытым для диалога с Москвой - РИА Новости, 02.01.2025
Посол США заявила, что Вашингтон остается открытым для диалога с Москвой
США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила американский... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила американский посол в России Линн Трейси. "На пороге Нового года я твердо верю: нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые (связи - ред.) между россиянами и американцами. Один из главных способов, которым мы этого добиваемся, - держать двери открытыми для прямого общения между людьми, чтобы сберечь многолетние связи между нашими народами… Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам", - Заявила Трейси в ролике, опубликованном в Telegram-канале посольства. По словам посла, она не теряет надежды, что в 2025 году будет найден путь к "лучшему, более мирному будущему".
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в мире, сша, россия, линн трейси, telegram
В мире, США, Россия, Линн Трейси, Telegram
Посол США заявила, что Вашингтон остается открытым для диалога с Москвой

Посол Трейси: США остаются открытыми для конструктивного диалога с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила американский посол в России Линн Трейси.
"На пороге Нового года я твердо верю: нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые (связи - ред.) между россиянами и американцами. Один из главных способов, которым мы этого добиваемся, - держать двери открытыми для прямого общения между людьми, чтобы сберечь многолетние связи между нашими народами… Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам", - Заявила Трейси в ролике, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По словам посла, она не теряет надежды, что в 2025 году будет найден путь к "лучшему, более мирному будущему".
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