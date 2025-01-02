Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне ответственности группировки "Юг"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета САУ "Мста-С" в зоне специальной военной операции
Военнослужащий расчета САУ "Мста-С" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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