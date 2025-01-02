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Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
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12:24 02.01.2025 (обновлено: 12:25 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992307778.html
Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих,... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:24:00+03:00
2025-01-02T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета САУ "Мста-С" в зоне специальной военной операции
Военнослужащий расчета САУ Мста-С в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета САУ "Мста-С" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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22 июня 2022, 17:18
 
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