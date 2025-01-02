https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992307778.html

Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2025

Бойцы "Юга" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:24:00+03:00

2025-01-02T12:24:00+03:00

2025-01-02T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину Kirpi, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф