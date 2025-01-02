https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992306326.html

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера"

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера" - РИА Новости, 02.01.2025

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:14:00+03:00

2025-01-02T12:14:00+03:00

2025-01-02T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область