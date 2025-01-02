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ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера"
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера" - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:14:00+03:00
2025-01-02T12:14:00+03:00
2025-01-02T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия бойцов "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действия подразделений "Севера"