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ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992284129.html
ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов
ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов - РИА Новости, 02.01.2025
ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов
Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:07:00+03:00
2025-01-02T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
т-72 "урал"
бпла
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА", - сказал Бигма. Он уточнил, что в ходе отражения девяти контратак штурмовых групп противника было уничтожено свыше 50 украинских боевиков и танк Т-72. Всего, по его словам, противник в зоне действий "Запада" за сутки потерял 25 единиц вооружения. Бигма добавил, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа.
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т-72 "урал", бпла
Специальная военная операция на Украине, Т-72 "Урал", БПЛА
ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов

ВС России уничтожили девять минометных расчетов и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА", - сказал Бигма.
Он уточнил, что в ходе отражения девяти контратак штурмовых групп противника было уничтожено свыше 50 украинских боевиков и танк Т-72. Всего, по его словам, противник в зоне действий "Запада" за сутки потерял 25 единиц вооружения.
Бигма добавил, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеТ-72 "Урал"БПЛА
 
 
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