https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992284129.html

ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов

ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов - РИА Новости, 02.01.2025

ВС России за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов

Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T05:07:00+03:00

2025-01-02T05:07:00+03:00

2025-01-02T05:07:00+03:00

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т-72 "урал"

бпла

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили девять украинских минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА", - сказал Бигма. Он уточнил, что в ходе отражения девяти контратак штурмовых групп противника было уничтожено свыше 50 украинских боевиков и танк Т-72. Всего, по его словам, противник в зоне действий "Запада" за сутки потерял 25 единиц вооружения. Бигма добавил, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20250102/plennyy-1992283262.html

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т-72 "урал", бпла