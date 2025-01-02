https://ria.ru/20250102/spasateli-1992288235.html

Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море

Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море - РИА Новости, 02.01.2025

Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море

Магаданские спасатели с вертолета десантировались на судно, находившееся в Охотском море в 90 километрах от Магадана, и эвакуировали пострадавшего с травмой... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T07:50:00+03:00

2025-01-02T07:50:00+03:00

2025-01-02T07:50:00+03:00

происшествия

охотское море

магадан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 2 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на судно, находившееся в Охотском море в 90 километрах от Магадана, и эвакуировали пострадавшего с травмой руки, сообщает ГУМЧС России по региону. "В Охотском море на рыболовном траулере мужчине понадобилась госпитализация. Корабль находился в 90 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу. Пострадавшего с травмой руки подняли на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/nagrada-1990035880.html

охотское море

магадан

россия

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происшествия, охотское море, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)