Рейтинг@Mail.ru
Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/spasateli-1992288235.html
Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море
Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море - РИА Новости, 02.01.2025
Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море
Магаданские спасатели с вертолета десантировались на судно, находившееся в Охотском море в 90 километрах от Магадана, и эвакуировали пострадавшего с травмой... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:50:00+03:00
2025-01-02T07:50:00+03:00
происшествия
охотское море
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105634/86/1056348658_0:104:2201:1342_1920x0_80_0_0_5fa55a35063058731a4820a38b063f36.jpg
МАГАДАН, 2 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на судно, находившееся в Охотском море в 90 километрах от Магадана, и эвакуировали пострадавшего с травмой руки, сообщает ГУМЧС России по региону. "В Охотском море на рыболовном траулере мужчине понадобилась госпитализация. Корабль находился в 90 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу. Пострадавшего с травмой руки подняли на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/nagrada-1990035880.html
охотское море
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105634/86/1056348658_153:0:1942:1342_1920x0_80_0_0_5481dfacb8f85c9c9c26aab6e3d7b7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, охотское море, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с судна в Охотском море

Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего с травмой руки в Охотском море

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана
Вертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в медиабанк
Вертолёт МИ-8 МЧС России в аэропорту Магадана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 2 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на судно, находившееся в Охотском море в 90 километрах от Магадана, и эвакуировали пострадавшего с травмой руки, сообщает ГУМЧС России по региону.
Охотском море на рыболовном траулере мужчине понадобилась госпитализация. Корабль находился в 90 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу. Пострадавшего с травмой руки подняли на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили
19 декабря 2024, 06:14
 
ПроисшествияОхотское мореМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала