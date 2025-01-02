https://ria.ru/20250102/shvetsija-1992330286.html

Швеция выделит более 27 миллионов долларов на поставку Украине Patriot

Швеция выделит более 27 миллионов долларов на поставку Украине Patriot - РИА Новости, 02.01.2025

Швеция выделит более 27 миллионов долларов на поставку Украине Patriot

Швеция выделяет более 27 миллионов долларов на поставку Румынией зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине, сообщает в четверг минобороны королевства. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:33:00+03:00

2025-01-02T16:33:00+03:00

2025-01-02T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Швеция выделяет более 27 миллионов долларов на поставку Румынией зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине, сообщает в четверг минобороны королевства. "Правительство приняло решение о выделении 300 миллионов шведских крон (27,1 миллиона долларов - ред.) в качестве непрямой поддержки противовоздушной обороны Украины. Средства будут направлены в Румынию для замены системы Patriot, переданной Украине", - говорится в сообщении минобороны Швеции. Как уточнило ведомство, средства выделяются из ранее объявленных пакетов помощи Украине. Высший совет обороны Румынии в июне одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние. Кабмин Румынии ранее направил в парламент проект поправок в закон возможностях наземной противовоздушной обороны, чтобы получить возможность передать третьим лицам зенитно-ракетный комплекс Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/oruzhie-1992080575.html

https://ria.ru/20241224/ukraina-1991056501.html

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в мире, украина, румыния, россия, сергей лавров, нато, швеция