Швеция выделит более 27 миллионов долларов на поставку Украине Patriot
Швеция выделяет более 27 миллионов долларов на поставку Украине ЗРК Patriot
© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Швеция выделяет более 27 миллионов долларов на поставку Румынией зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине, сообщает в четверг минобороны королевства.
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Как уточнило ведомство, средства выделяются из ранее объявленных пакетов помощи Украине.
Высший совет обороны Румынии в июне одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние. Кабмин Румынии ранее направил в парламент проект поправок в закон возможностях наземной противовоздушной обороны, чтобы получить возможность передать третьим лицам зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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