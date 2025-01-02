https://ria.ru/20250102/shestvie-1992280362.html

Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев

Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев - РИА Новости, 02.01.2025

Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев

В украинском городе Львов прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера ОУН (б)*. Об этом сообщило украинское издание... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T02:24:00+03:00

2025-01-02T02:24:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В украинском городе Львов прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера ОУН (б)*. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН(б)* Степана Бандеры проходит во Львове", — говорится в публикации.Издание также опубликовало видео очевидца, на котором запечатлена толпа людей с файерами на одной из площадей Львова.В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН*-УПА* борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами. Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"*, радикальное объединение "Правый сектор"*, нацбатальоны "Айдар"* и "Азов"* и другие организации, которые объединяют нацистские идеи.* Запрещенные в России экстремистские организации.

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https://ria.ru/20230711/volyn-1883353760.html

https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html

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