Рейтинг@Mail.ru
Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 02.01.2025 (обновлено: 10:26 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/shestvie-1992280362.html
Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев
Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев - РИА Новости, 02.01.2025
Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев
В украинском городе Львов прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера ОУН (б)*. Об этом сообщило украинское издание... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T02:24:00+03:00
2025-01-02T10:26:00+03:00
в мире
львов
украина
россия
степан бандера
роман шухевич
украинская повстанческая армия
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929424195_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3d045351d4f3ef90031fd17d78588c6.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В украинском городе Львов прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера ОУН (б)*. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН(б)* Степана Бандеры проходит во Львове", — говорится в публикации.Издание также опубликовало видео очевидца, на котором запечатлена толпа людей с файерами на одной из площадей Львова.В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН*-УПА* борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами. Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"*, радикальное объединение "Правый сектор"*, нацбатальоны "Айдар"* и "Азов"* и другие организации, которые объединяют нацистские идеи.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html
https://ria.ru/20230711/volyn-1883353760.html
https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html
львов
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929424195_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44c1af443bb682707afa88382916e08b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, россия, степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, страна.ua
В мире, Львов, Украина, Россия, Степан Бандера, Роман Шухевич, Украинская повстанческая армия, Страна.ua
Во Львове прошло факельное шествие бандеровцев

Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYФакельное шествие в честь 75-й годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве
Факельное шествие в честь 75-й годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Факельное шествие в честь 75-й годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В украинском городе Львов прошло факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера ОУН (б)*. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"Факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН(б)* Степана Бандеры проходит во Львове", — говорится в публикации.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России
00:55
Издание также опубликовало видео очевидца, на котором запечатлена толпа людей с файерами на одной из площадей Львова.
В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников.
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Такого не видели никогда". Что боевики УПА* учинили с поляками
11 июля 2023, 08:00
В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН*-УПА* борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами. Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"*, радикальное объединение "Правый сектор"*, нацбатальоны "Айдар"* и "Азов"* и другие организации, которые объединяют нацистские идеи.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной
16 декабря 2024, 06:03
 
В миреЛьвовУкраинаРоссияСтепан БандераРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала