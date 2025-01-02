https://ria.ru/20250102/shapka-1992281618.html

Врач рассказал, почему на холоде обязательно нужно носить головной убор

Врач рассказал, почему на холоде обязательно нужно носить головной убор - РИА Новости, 02.01.2025

Врач рассказал, почему на холоде обязательно нужно носить головной убор

Отсутствие шапки в холодную погоду может привести к переохлаждению, снижению иммунитета, развитию ОРВИ и ОРЗ, а длительное воздействие низких температур на... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T03:13:00+03:00

2025-01-02T03:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Отсутствие шапки в холодную погоду может привести к переохлаждению, снижению иммунитета, развитию ОРВИ и ОРЗ, а длительное воздействие низких температур на голову может вызвать обморожение ушных раковин, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Георгий Шадрин. "Отсутствие шапки в целом может привести к переохлаждению, снижению иммунитета, развитию ОРВИ и ОРЗ. Простуда приведет к отеку слизистой оболочки полости носа, что в свою очередь скажется на работе слуховой трубы и может спровоцировать развитие отита. Чаще болеют люди, которые имеет предрасполагающие факторы - искривление носовой перегородки, хронические воспалительные ЛОР-заболевания, например, синусит. Длительное воздействие низких температур напрямую опасно только для ушной раковины и может вызвать его обморожение", — рассказал Шадрин. По его словам, ношение шапки не является гарантией того, что человек не заболеет, так как, например, воспалительные заболевания уха чаще всего имеют под собой бактериальную или вирусную природу. Развитие таких заболеваний не является следствием воздействия холода на ухо и в большей мере связаны с ОРВИ. "Вместе с тем, важно понимать, что одеваться необходимо по погоде и, конечно, отталкиваться при этом нужно от личных ощущений. Четкого "температурного порога", в который шапку нужно носить обязательно, не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей человека и от времени его пребывания на улице. Например, люди с густыми длинными волосами намного лучше защищены от холода, нежели люди с короткой прической", — рассказал оториноларинголог. Врач добавил, что если же носить шапку в теплую погоду, то это может вызвать повышенное потоотделение, что в свою очередь при перепаде температур тоже может спровоцировать переохлаждение.

https://ria.ru/20241229/vrach-1991947173.html

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