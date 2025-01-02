https://ria.ru/20250102/sdpg-1992304122.html

В СДПГ призвали Путина и Шольца к диалогу

В СДПГ призвали Путина и Шольца к диалогу - РИА Новости, 02.01.2025

В СДПГ призвали Путина и Шольца к диалогу

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен заявила о необходимости дальнейших телефонных разговоров между президентом России... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:47:00+03:00

2025-01-02T11:47:00+03:00

2025-01-02T11:47:00+03:00

россия

германия

украина

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен заявила о необходимости дальнейших телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Необходимо вновь и вновь вести эти разговоры, в том числе чтобы выяснить, что может быть сделано, чтобы убийства и смерти наконец закончились", - заявила Эскен агентству DPA, подразумевая конфликт на Украине. По ее мнению, личная встреча президента России и канцлера Германии нецелесообразна. "Пока отношения остаются такими, какие они есть, конечно, достаточно поговорить по телефону", - добавила она. При этом Эскен не считает, что Шольц мог бы стать посредником в урегулировании украинского конфликта. "Я считаю, что посредниками в таких ситуациях чаще всего выступают не руководители государств, не канцлеры, не президенты, а скорее лица второго порядка", - сказала она. Однако, по её словам, при организации таких переговоров Шольц, безусловно, мог бы играть важную роль. Ранее Шольц в интервью порталу T-Online заявил, что провёл бы еще один разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщил, что планов относительно контактов Путина и Шольца нет. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор президента РФ и канцлера Германии состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

https://ria.ru/20241228/putin-1991830738.html

https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html

россия

германия

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россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков