Рейтинг@Mail.ru
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 02.01.2025 (обновлено: 22:53 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992352304.html
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям - РИА Новости, 02.01.2025
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям
Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались,... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:50:00+03:00
2025-01-02T22:53:00+03:00
россия
украина
санкции в отношении россии
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_0:78:3184:1869_1920x0_80_0_0_e792384e061c7601ce8b998d0e233d78.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались, пишет американская газета New York Times. "Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что прогнозы о подрыве России с помощью санкций также не оправдались. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241231/zapad-1992183775.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_505:505:2562:2048_1920x0_80_0_0_09704f5e67c051cf12f2035b4d5541b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, санкции в отношении россии, сша, в мире
Россия, Украина, Санкции в отношении России, США, В мире
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям

NYT: прогнозы о рубле в руинах из-за санкций не оправдались

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Российский рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались, пишет американская газета New York Times.
"Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что прогнозы о подрыве России с помощью санкций также не оправдались.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на торжественной церемонии зажжения Национальной рождественской елке в парке перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Вам солгали": на Западе подвели печальный итог 2024 года
31 декабря 2024, 19:01
 
РоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала