https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992352304.html

NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям

NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям - РИА Новости, 02.01.2025

NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям

Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T22:50:00+03:00

2025-01-02T22:50:00+03:00

2025-01-02T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались, пишет американская газета New York Times. "Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что прогнозы о подрыве России с помощью санкций также не оправдались. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241231/zapad-1992183775.html

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россия, украина, санкции в отношении россии, сша, в мире