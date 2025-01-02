https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992352304.html
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям - РИА Новости, 02.01.2025
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям
Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались,... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:50:00+03:00
2025-01-02T22:50:00+03:00
2025-01-02T22:53:00+03:00
россия
украина
санкции в отношении россии
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_0:78:3184:1869_1920x0_80_0_0_e792384e061c7601ce8b998d0e233d78.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прогнозы первых месяцев конфликта на Украине о том, что экономические ограничения в отношении России подорвут её или превратят рубль в "руины", не оправдались, пишет американская газета New York Times. "Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что прогнозы о подрыве России с помощью санкций также не оправдались. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241231/zapad-1992183775.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_505:505:2562:2048_1920x0_80_0_0_09704f5e67c051cf12f2035b4d5541b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, санкции в отношении россии, сша, в мире
Россия, Украина, Санкции в отношении России, США, В мире
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям
NYT: прогнозы о рубле в руинах из-за санкций не оправдались