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Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS - РИА Новости, 02.01.2025
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22:20 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992351146.html
Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS
Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS - РИА Новости, 02.01.2025
Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS
Нет хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций США против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) после... РИА Новости, 02.01.2025
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Нет хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций США против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) после разговора с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ранее он анонсировал начало переговоров с США по вопросу санкций с четверга. "Открытый, искренний и тяжёлый разговор с заместителем госсекретаря... Мы обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества Сербии и США, особенно в сфере энергетики. Особой темой были санкции, детали полностью смогу открыть в течение нескольких дней. Во всяком случае, нет слишком хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность", - написал Вучич вечером в четверг в социальной сети Instagram*. Вучич 19 декабря 2024 года заявлял, что обсудил возможные санкции против NIS и ожидаемые негативные последствия для сербской экономики с координатором США по санкциям Джеймсом О' Брайеном. Он 24 декабря рассказал, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество. Сербский лидер указал в середине декабря 2024 года, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против Нефтяной индустрии Сербии. В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241223/nis-1990897103.html
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сша, сербия, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, сергей лавров, газпром, в мире
США, Сербия, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Сергей Лавров, Газпром, В мире
Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS

Вучич: по вопросу ожидаемых санкций США против NIS нет хороших новостей

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Нет хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций США против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) после разговора с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее он анонсировал начало переговоров с США по вопросу санкций с четверга.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вучич обсудил с Лавровым ожидаемые санкции США против NIS
23 декабря 2024, 19:48
"Открытый, искренний и тяжёлый разговор с заместителем госсекретаря... Мы обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества Сербии и США, особенно в сфере энергетики. Особой темой были санкции, детали полностью смогу открыть в течение нескольких дней. Во всяком случае, нет слишком хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность", - написал Вучич вечером в четверг в социальной сети Instagram*.
Вучич 19 декабря 2024 года заявлял, что обсудил возможные санкции против NIS и ожидаемые негативные последствия для сербской экономики с координатором США по санкциям Джеймсом О' Брайеном.
Он 24 декабря рассказал, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество.
Сербский лидер указал в середине декабря 2024 года, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против Нефтяной индустрии Сербии. В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Рабочий на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны
15 декабря 2024, 23:21
 
СШАСербияРоссияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоСергей ЛавровГазпромВ мире
 
 
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