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В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 02.01.2025
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T09:12:00+03:00
2025-01-02T09:12:00+03:00
2025-01-02T15:32:00+03:00
происшествия
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западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "На борту самолета находились 79 пассажиров", — говорится в публикации.По данным ведомства, инцидент с лайнером Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", выполнявшим рейс из Москвы, произошел около 08:00 по местному времени при развороте на рулежной дорожке. Воздушное судно временно отстранили от полетов. Пассажиры отправятся в Москву резервным бортом, вылет которого запланирован на 15:30.Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство также проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс.
https://ria.ru/20241112/samolet-1983384457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, москва, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Норильск, Москва, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Airbus 321A "Сибири" с 79 пассажирами выкатился за пределы ВПП в Норильске