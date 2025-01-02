https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html

В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 02.01.2025

В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:12:00+03:00

2025-01-02T09:12:00+03:00

2025-01-02T15:32:00+03:00

происшествия

норильск

москва

красноярский край

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "На борту самолета находились 79 пассажиров", — говорится в публикации.По данным ведомства, инцидент с лайнером Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", выполнявшим рейс из Москвы, произошел около 08:00 по местному времени при развороте на рулежной дорожке. Воздушное судно временно отстранили от полетов. Пассажиры отправятся в Москву резервным бортом, вылет которого запланирован на 15:30.Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство также проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс.

https://ria.ru/20241112/samolet-1983384457.html

https://ria.ru/20241022/samolet-1979431377.html

норильск

москва

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, москва, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура