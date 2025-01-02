https://ria.ru/20250102/russia-1992251774.html

Россия нашла для себя сверхвалюту

Россия нашла для себя сверхвалюту - РИА Новости, 02.01.2025

Россия нашла для себя сверхвалюту

Иметь валюту для трансграничных расчетов, которую никто не может запретить, — это сейчас чуть ли не одна из важнейших задач государства. Прошедший 2024 год... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:01:00+03:00

экономика

сша

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брикс

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Иметь валюту для трансграничных расчетов, которую никто не может запретить, — это сейчас чуть ли не одна из важнейших задач государства. Прошедший 2024 год особенно ярко подсветил, как легко США из-за страха за свой доллар могут мешать России оплачивать импортные товары и получать в страну валюту, вырученную за наш экспорт. И наша страна нашла такую валюту.В 2024 году Запад усилил санкционную атаку. Ради сохранения старой долларовой системы США стали бить жестко не только по российским товарам и компаниям, но и через вторичные санкции по зарубежным банкам, которые проводят операции с российскими заблокированными лицами. Это серьезно осложнило жизнь нашим экспортерам и импортерам. Первый удар случился летом, второй — осенью. Это сказалось в том числе на рубле, который как раз после летних санкций запустил процесс ослабления, а осенью показал резкое снижение и уход за сотку за доллар. Все это естественным образом трансформируется в рост цен. При этом само усложнение расчетов с внешнеторговыми партнерами из-за санкций тоже подстегнуло инфляцию.Конечно, о том, что России нужны особые инструменты для расчетов с торговыми партнерами, до которых не смогут дотянуться США, стало понятно не вчера. И Москва уже добилась успехов на пути ухода от доллара за счет перехода на торговлю за рубли, юани и другие национальные валюты. Еще в 2023 году больше половины товаров и услуг из Азии, в первую очередь Китая, стало оплачиваться в юанях. Доля рубля при расчетах с зарубежными странами по всем направлениям оказалась на максимальном уровне за последние пять лет, подсчитал Банк России.Страна также активно обсуждала с БРИКС возможности создания единой валюты и общей платежной системы внутри объединения. В Вашингтоне так сильно этого испугались, что вновь избранный президент США стал угрожать странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они посмеют создать собственную валюту на погибель доллара. Заявления Дональда Трампа, конечно, эмоциональные, однако это означает, что идут нешуточные торги за кулисами. Процесс создания единой валюты стран БРИКС и так был небыстрым и очень сложным, а теперь он может застопориться вообще надолго. Тогда как России торговать с дружественными странами надо сейчас.Все эти сложности стимулировали Москву пойти впереди планеты всей по одобрению, внедрению и развитию новых расчетов через биткоин и другие криптовалюты. Россия специально создала законодательную базу, которая позволяет вывести из серой зоны майнинг, торговлю криптовалютой, инвестирование и налогообложение.Потому что именно биткоин и другие электронные средства расчета являются той валютой, которую никто не может запретить, даже США, как отметил президент Владимир Путин. В этих новых технологиях Россия может найти именно тот быстрый инструмент, которого ей так не хватает сейчас, чтобы противостоять санкционной и долларовой тирании.Российские компании уже начали экспериментально использовать биткоины и другие криптовалюты в международных платежах, уверяет глава Минфина Антон Силуанов. При этом власти не распространяются о том, как процесс происходит на практике, какие именно компании экспериментируют с такими расчетами и т. д.Однако для крупных международных сделок такой формат работы может стать прорывным. Россия активно развивает еще один альтернативный инструмент расчетов — цифровой рубль. И хотя это тоже современный и более безопасный формат национальной валюты, но разница между биткоином и цифровым рублем принципиальна.Цифровой рубль не сильно отличается от обычного бумажного рубля и безналичного его аналога. Главное отличие лишь в форме. Цифровой рубль, как и обычный рубль, выпускается и контролируется Центробанком. Его стоимость такая же, как у бумажного. Переводы в цифровых рублях абсолютно прозрачны, поэтому контролировать денежные потоки намного проще. В перспективе, например, будет очень удобно отслеживать, на что тратятся выделенные государством цифровые деньги. Уровень контроля будет еще выше, чем за безналичными расчетами. Речь идет, по сути, о тотальном контроле государства за цифровыми рублями. Провести серую схему и другие финансовые махинации с помощью цифровых рублей будет невозможно, так как все операции прозрачны. Эта прозрачность может помочь увидеть полную картину с экспортно-импортными операциями: что там происходит и куда идут потоки, устранить ненужные "телодвижения".Минус с точки зрения международной торговли как раз в том, что цифровой рубль так же отслеживается, как и используемый сегодня безналичный. А значит, расчетам в цифровом рубле США тоже могут навредить.А вот биткоин в этом плане является сверхвалютой. Биткоин не зависит ни от российского Центробанка, ни от любого другого центробанка, ни от политики ФРС США или Белого дома. Его выпускают через майнинг по заранее установленному алгоритму и без вмешательства какого-либо ЦБ. Но главное, что переводы в биткоинах абсолютно анонимны. Невозможно отследить, кто перевел эти миллионы и миллиарды. Как здесь вводить санкции? Никак.Даже с точки зрения хакерской атаки взлом децентрализованной архитектуры и криптографической защиты сейчас считается практически невозможным. Понятно, что инфраструктуру Банка России или другого центробанка взломать будет тоже непросто, но в целом это считается возможным.В плане обхода санкций биткоину просто нет равных. Однако эта валюта тоже непростая. И с ней надо быть аккуратным, особенно когда государство хочет оставаться в рамках закона. Потому что биткоины из-за своей анонимности могут использоваться в нелегальном поле — это и наркотики, и оружие, и мошенничество и т. д. И контролировать экспортно-импортные операции в биткоинах государству будет сложно. Но неординарные, тяжелые времена в мировой экономике требуют нетривиальных, рискованных мер. Тот же экспорт российской нефти в условиях санкций остается возможным благодаря тому, что нефтяные танкеры умеют выключать транспондеры и передвигаться невидимо. Биткоин дает, по сути, то же самое — делает финансовые расчеты наших импортеров и экспортеров с дружественными партнерами невидимыми, а значит, недоступными для недоброжелателей.

https://ria.ru/20250101/russia-1992168552.html

https://ria.ru/20250101/itogi-1992165836.html

https://ria.ru/20250101/vashington-1992174534.html

https://ria.ru/20250101/tsentr-1987144275.html

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