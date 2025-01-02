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Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии - РИА Новости, 02.01.2025
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15:49 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии - РИА Новости, 02.01.2025
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии
Оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге решение Конституционного суда об отмене... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:49:00+03:00
2025-01-02T15:49:00+03:00
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клаус йоханнис
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге решение Конституционного суда об отмене президентских выборов в Румынии, сообщила его адвокат Мария Васий. Ранее Апелляционный суд Бухареста отклонил иск Джеорджеску, пытавшегося оспорить решения Центрального избирательного бюро (BEC) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов. "Обращение в ЕСПЧ является естественным и абсолютно необходимым шагом для защиты основных прав господина Кэлина Джеорджеску, независимого кандидата, а также всех граждан Румынии, которые заслуживают справедливого и прозрачный избирательный процесс. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые и конституционные инструменты как в стране, так и на международном уровне для защиты прав господина Кэлина Джеорджеску и голосов румын", - заявила Васий в интервью порталу HotNews. Джеорджеску просит ЕСПЧ приостановить действие решения КС Румынии об отмене выборов до вынесения вердикта европейского суда, обязать правительство Румынии возобновить избирательный процесс, уважая результаты первого тура, и организовать второй тур президентских выборов между Джеорджеску и Еленой Ласкони. Также ЕСПЧ должен обязать власти Румынии "принять меры по устранению моральных и демократических предрассудков путем восстановления доверия к избирательному процессу". Джеорджеску попросил суд "рассмотреть дело в ускоренном порядке, учитывая серьезность и срочность выявленных нарушений". Согласно ответу Европейского суда, полученному HotNews, ходатайство Джеорджеску будет рассмотрено "как можно скорее, в январе 2025 года". В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, проводивший активную кампанию в TikTok. Его основная соперница Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов после рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и государственных структур. В качестве доказательств были представлены рассекреченные документы, согласно которым кампания прошла с нарушениями. Президент Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html
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в мире, румыния, страсбург, бухарест, клаус йоханнис, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Страсбург, Бухарест, Клаус Йоханнис, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии

Васий: Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге решение Конституционного суда об отмене президентских выборов в Румынии, сообщила его адвокат Мария Васий.
Ранее Апелляционный суд Бухареста отклонил иск Джеорджеску, пытавшегося оспорить решения Центрального избирательного бюро (BEC) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.
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"Обращение в ЕСПЧ является естественным и абсолютно необходимым шагом для защиты основных прав господина Кэлина Джеорджеску, независимого кандидата, а также всех граждан Румынии, которые заслуживают справедливого и прозрачный избирательный процесс. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые и конституционные инструменты как в стране, так и на международном уровне для защиты прав господина Кэлина Джеорджеску и голосов румын", - заявила Васий в интервью порталу HotNews.
Джеорджеску просит ЕСПЧ приостановить действие решения КС Румынии об отмене выборов до вынесения вердикта европейского суда, обязать правительство Румынии возобновить избирательный процесс, уважая результаты первого тура, и организовать второй тур президентских выборов между Джеорджеску и Еленой Ласкони. Также ЕСПЧ должен обязать власти Румынии "принять меры по устранению моральных и демократических предрассудков путем восстановления доверия к избирательному процессу".
Джеорджеску попросил суд "рассмотреть дело в ускоренном порядке, учитывая серьезность и срочность выявленных нарушений". Согласно ответу Европейского суда, полученному HotNews, ходатайство Джеорджеску будет рассмотрено "как можно скорее, в январе 2025 года".
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В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, проводивший активную кампанию в TikTok. Его основная соперница Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов.
Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов после рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и государственных структур. В качестве доказательств были представлены рассекреченные документы, согласно которым кампания прошла с нарушениями.
Президент Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.
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В миреРумынияСтрасбургБухарестКлаус ЙоханнисЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский судНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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