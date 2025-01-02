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В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой - РИА Новости, 02.01.2025
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06:58 02.01.2025 (обновлено: 17:41 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/realnost-1992286688.html
В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой
В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой - РИА Новости, 02.01.2025
В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой
Своим 20-минутным новогодним обращением к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что он абсолютно не понимает, что происходит... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:58:00+03:00
2025-01-02T17:41:00+03:00
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сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 2 января — РИА Новости. Своим 20-минутным новогодним обращением к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что он абсолютно не понимает, что происходит вокруг него. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Он (Зеленский. — Прим. ред.) оторван от реальности", — сказал экс-сотрудник ЦРУ, отвечая на вопрос о новогоднем обращении Зеленского.Такого рода "радостная" речь Зеленского, подчеркнул экс-аналитик, не имеет ничего общего с тем, в какой ситуации находится Украина: от дефицита солдат на передовой до насильственного похищения людей прямо с улиц украинских городов."Они (украинские власти. — Прим. ред.) могут просто схватить несколько человек, запихнуть их в машину или микроавтобус", — рассказал Джонсон, отметив, что мобилизованные таким образом солдаты не получают должной подготовки перед отправкой на передовую.Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам в связи с Новым годом заявил, что Украина победит, и потребовал от избранного президента США Дональда Трампа "принудить Россию к переговорам". Он также поблагодарил за финансирование киевского режима.При этом Зеленский допустил в ролике ряд ляпов. Так, он перепутал цвета украинского флага, назвав его "сине-желтым", а не желто-голубым, как принято на Украине. Кроме того, говоря об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводил свою речь отрывком из видео, где показан корейский комплекс шестилетней давности.
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой

Джонсон: Зеленский в новогоднем обращении показал, что оторван от реальности

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 января — РИА Новости. Своим 20-минутным новогодним обращением к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что он абсолютно не понимает, что происходит вокруг него. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) оторван от реальности", — сказал экс-сотрудник ЦРУ, отвечая на вопрос о новогоднем обращении Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского
31 декабря 2024, 16:02
Такого рода "радостная" речь Зеленского, подчеркнул экс-аналитик, не имеет ничего общего с тем, в какой ситуации находится Украина: от дефицита солдат на передовой до насильственного похищения людей прямо с улиц украинских городов.
"Они (украинские власти. — Прим. ред.) могут просто схватить несколько человек, запихнуть их в машину или микроавтобус", — рассказал Джонсон, отметив, что мобилизованные таким образом солдаты не получают должной подготовки перед отправкой на передовую.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России
00:55
Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам в связи с Новым годом заявил, что Украина победит, и потребовал от избранного президента США Дональда Трампа "принудить Россию к переговорам". Он также поблагодарил за финансирование киевского режима.
При этом Зеленский допустил в ролике ряд ляпов. Так, он перепутал цвета украинского флага, назвав его "сине-желтым", а не желто-голубым, как принято на Украине. Кроме того, говоря об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводил свою речь отрывком из видео, где показан корейский комплекс шестилетней давности.
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину
Вчера, 12:06
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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