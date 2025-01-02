В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой
Джонсон: Зеленский в новогоднем обращении показал, что оторван от реальности
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 января — РИА Новости. Своим 20-минутным новогодним обращением к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что он абсолютно не понимает, что происходит вокруг него. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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Такого рода "радостная" речь Зеленского, подчеркнул экс-аналитик, не имеет ничего общего с тем, в какой ситуации находится Украина: от дефицита солдат на передовой до насильственного похищения людей прямо с улиц украинских городов.
"Они (украинские власти. — Прим. ред.) могут просто схватить несколько человек, запихнуть их в машину или микроавтобус", — рассказал Джонсон, отметив, что мобилизованные таким образом солдаты не получают должной подготовки перед отправкой на передовую.
Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам в связи с Новым годом заявил, что Украина победит, и потребовал от избранного президента США Дональда Трампа "принудить Россию к переговорам". Он также поблагодарил за финансирование киевского режима.
При этом Зеленский допустил в ролике ряд ляпов. Так, он перепутал цвета украинского флага, назвав его "сине-желтым", а не желто-голубым, как принято на Украине. Кроме того, говоря об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводил свою речь отрывком из видео, где показан корейский комплекс шестилетней давности.