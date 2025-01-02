https://ria.ru/20250102/realnost-1992286688.html

В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой

В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой - РИА Новости, 02.01.2025

В США оценили новогоднее обращение Зеленского одной фразой

Своим 20-минутным новогодним обращением к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что он абсолютно не понимает, что происходит... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:58:00+03:00

2025-01-02T06:58:00+03:00

2025-01-02T17:41:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525392_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58cbd604034196d75b938d50781f3d7e.jpg

МОСКВА, 2 января — РИА Новости. Своим 20-минутным новогодним обращением к гражданам глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что он абсолютно не понимает, что происходит вокруг него. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Он (Зеленский. — Прим. ред.) оторван от реальности", — сказал экс-сотрудник ЦРУ, отвечая на вопрос о новогоднем обращении Зеленского.Такого рода "радостная" речь Зеленского, подчеркнул экс-аналитик, не имеет ничего общего с тем, в какой ситуации находится Украина: от дефицита солдат на передовой до насильственного похищения людей прямо с улиц украинских городов."Они (украинские власти. — Прим. ред.) могут просто схватить несколько человек, запихнуть их в машину или микроавтобус", — рассказал Джонсон, отметив, что мобилизованные таким образом солдаты не получают должной подготовки перед отправкой на передовую.Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам в связи с Новым годом заявил, что Украина победит, и потребовал от избранного президента США Дональда Трампа "принудить Россию к переговорам". Он также поблагодарил за финансирование киевского режима.При этом Зеленский допустил в ролике ряд ляпов. Так, он перепутал цвета украинского флага, назвав его "сине-желтым", а не желто-голубым, как принято на Украине. Кроме того, говоря об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводил свою речь отрывком из видео, где показан корейский комплекс шестилетней давности.

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html

https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)