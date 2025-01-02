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Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 02.01.2025 (обновлено: 12:53 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/razvedchiki-1992308649.html
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2025
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:39:00+03:00
2025-01-02T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец". "Наш расчет БПЛА выявил несколько опорных пунктов противника в районе Работино. Все выявленные цели были уничтожены", - сказал "Немец".
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Уничтожение опорных пунктов ВСУ в районе Работино в Запорожской области
Разведчики группировки "Днепр" российских войск вскрыли опорные пункты противника в районе Работино в Запорожской области и нанесли серию ударов, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец", отметив, что все выявленные цели уничтожены.
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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Разведчики группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Работино

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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец".
"Наш расчет БПЛА выявил несколько опорных пунктов противника в районе Работино. Все выявленные цели были уничтожены", - сказал "Немец".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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