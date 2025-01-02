https://ria.ru/20250102/razvedchiki-1992308649.html
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2025
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:39:00+03:00
2025-01-02T12:39:00+03:00
2025-01-02T12:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец". "Наш расчет БПЛА выявил несколько опорных пунктов противника в районе Работино. Все выявленные цели были уничтожены", - сказал "Немец".
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение опорных пунктов ВСУ в районе Работино в Запорожской области
Разведчики группировки "Днепр" российских войск вскрыли опорные пункты противника в районе Работино в Запорожской области и нанесли серию ударов, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец", отметив, что все выявленные цели уничтожены.
2025-01-02T12:39
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Разведчики группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Работино