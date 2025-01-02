https://ria.ru/20250102/razvedchiki-1992308649.html

Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2025

Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:39:00+03:00

2025-01-02T12:39:00+03:00

2025-01-02T12:53:00+03:00

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безопасность

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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Разведчики группировки "Днепр" Вооруженных сил РФ выявили и поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец". "Наш расчет БПЛА выявил несколько опорных пунктов противника в районе Работино. Все выявленные цели были уничтожены", - сказал "Немец".

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

работино

россия

запорожская область

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Уничтожение опорных пунктов ВСУ в районе Работино в Запорожской области Разведчики группировки "Днепр" российских войск вскрыли опорные пункты противника в районе Работино в Запорожской области и нанесли серию ударов, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Немец", отметив, что все выявленные цели уничтожены. 2025-01-02T12:39 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф