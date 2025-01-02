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В Курской области сбили четыре украинских ракеты - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/raketa-1992345813.html
В Курской области сбили четыре украинских ракеты
В Курской области сбили четыре украинских ракеты - РИА Новости, 02.01.2025
В Курской области сбили четыре украинских ракеты
Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:27:00+03:00
2025-01-02T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
В Курской области сбили четыре украинских ракеты

Оперштаб: в небе Курской области сбили четыре украинские ракеты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
"Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
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