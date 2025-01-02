https://ria.ru/20250102/raketa-1992345813.html
В Курской области сбили четыре украинских ракеты
В Курской области сбили четыре украинских ракеты - РИА Новости, 02.01.2025
В Курской области сбили четыре украинских ракеты
Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:27:00+03:00
2025-01-02T20:27:00+03:00
2025-01-02T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
В Курской области сбили четыре украинских ракеты
Оперштаб: в небе Курской области сбили четыре украинские ракеты