https://ria.ru/20250102/raketa-1992345813.html

В Курской области сбили четыре украинских ракеты

В Курской области сбили четыре украинских ракеты - РИА Новости, 02.01.2025

В Курской области сбили четыре украинских ракеты

Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T20:27:00+03:00

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2025-01-02T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре украинские ракеты были сбиты в четверг в разное время в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.

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курская область, россия, происшествия