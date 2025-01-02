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Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Орловской областью, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-02T23:17:00+03:00
2025-01-02T23:17:00+03:00
2025-01-03T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
вооруженные силы украины
безопасность
андрей клычков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Орловской областью, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Орловская область вновь стала целью для вражеских атак. Четыре БПЛА сбиты в небе на территории региона, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки. В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники", - написал он, добавив, что все попытки ВСУ будут тщетны.
https://ria.ru/20250101/bpla-1992272264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, вооруженные силы украины, безопасность, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Андрей Клычков
Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ