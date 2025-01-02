https://ria.ru/20250102/pvo-1992353421.html

Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Орловской областью, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-02T23:17:00+03:00

2025-01-02T23:17:00+03:00

2025-01-03T00:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

вооруженные силы украины

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Орловской областью, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Орловская область вновь стала целью для вражеских атак. Четыре БПЛА сбиты в небе на территории региона, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки. В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники", - написал он, добавив, что все попытки ВСУ будут тщетны.

https://ria.ru/20250101/bpla-1992272264.html

орловская область

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Дарья Буймова

орловская область, вооруженные силы украины, безопасность, андрей клычков