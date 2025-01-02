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В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ
Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:45:00+03:00
2025-01-02T22:45:00+03:00
2025-01-02T22:53:00+03:00
курская область
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КУРСК, 2 янв - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона."Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в публикации.Ранее в области была объявлена ракетная опасность.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ
Оперштаб Курской области: ПВО сбила в приграничье еще одну ракету ВСУ