https://ria.ru/20250102/pvo-1992351686.html

ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 02.01.2025

ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T22:37:00+03:00

2025-01-02T22:37:00+03:00

2025-01-02T23:22:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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орловская область

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России."Второго января с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.Чуть позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом сбили еще четыре дрона.Армия противника ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают их.Так, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны поразили 13 украинских дронов: один — над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, четыре — над Курской и один — над Калужской.Кроме того, в течение дня ВСУ безуспешно запускали беспилотники по Белгородской, Курской и Брянской областям.

https://ria.ru/20250102/pvo-1992306753.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

орловская область

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, орловская область, курская область, брянская область, безопасность