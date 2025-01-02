https://ria.ru/20250102/pvo-1992351686.html
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 02.01.2025
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:37:00+03:00
2025-01-02T22:37:00+03:00
2025-01-02T23:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
орловская область
курская область
брянская область
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России."Второго января с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.Чуть позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом сбили еще четыре дрона.Армия противника ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают их.Так, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны поразили 13 украинских дронов: один — над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, четыре — над Курской и один — над Калужской.Кроме того, в течение дня ВСУ безуспешно запускали беспилотники по Белгородской, Курской и Брянской областям.
https://ria.ru/20250102/pvo-1992306753.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, орловская область, курская область, брянская область, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Орловская область, Курская область, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
МО: ПВО сбила 7 дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями