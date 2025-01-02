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ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 02.01.2025 (обновлено: 23:22 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/pvo-1992351686.html
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 02.01.2025
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:37:00+03:00
2025-01-02T23:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
орловская область
курская область
брянская область
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России."Второго января с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.Чуть позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом сбили еще четыре дрона.Армия противника ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают их.Так, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны поразили 13 украинских дронов: один — над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, четыре — над Курской и один — над Калужской.Кроме того, в течение дня ВСУ безуспешно запускали беспилотники по Белгородской, Курской и Брянской областям.
https://ria.ru/20250102/pvo-1992306753.html
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россия
белгородская область
орловская область
курская область
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, орловская область, курская область, брянская область, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Орловская область, Курская область, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

МО: ПВО сбила 7 дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России.
"Второго января с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Вчера, 12:18
Чуть позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом сбили еще четыре дрона.
Армия противника ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают их.
Так, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны поразили 13 украинских дронов: один — над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской, четыре — над Курской и один — над Калужской.
Кроме того, в течение дня ВСУ безуспешно запускали беспилотники по Белгородской, Курской и Брянской областям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьОрловская областьКурская областьБрянская областьБезопасность
 
 
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