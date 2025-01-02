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Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 02.01.2025 (обновлено: 12:42 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/pvo-1992306753.html
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 02.01.2025
Российская ПВО сбила украинский истребитель
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:18:00+03:00
2025-01-02T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
су-27
украина
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом авиация, ударные дроны и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских оборонных предприятий, инфраструктуре военных аэродромов, а также живой силе и технике противника в 146 районах.Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
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россия, су-27, украина, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-27, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила украинский истребитель

Российские системы ПВО сбили украинский Су-27

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
При этом авиация, ударные дроны и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских оборонных предприятий, инфраструктуре военных аэродромов, а также живой силе и технике противника в 146 районах.
Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили:
  • 651 самолет;
  • 283 вертолета;
  • 39 144 беспилотника;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 20 137 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1504 боевые машины РСЗО;
  • 20 134 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 29 701 военный автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-27УкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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