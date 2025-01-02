https://ria.ru/20250102/pvo-1992306753.html
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 02.01.2025
Российская ПВО сбила украинский истребитель
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:18:00+03:00
2025-01-02T12:18:00+03:00
2025-01-02T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский истребитель и около сотни беспилотников, сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом авиация, ударные дроны и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских оборонных предприятий, инфраструктуре военных аэродромов, а также живой силе и технике противника в 146 районах.Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, су-27, украина, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-27, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российские системы ПВО сбили украинский Су-27