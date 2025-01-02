Путин подписал первые документы в 2025 году
Владимир Путин 2 января подписал первые в 2025 году документы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал первые документы в 2025 году, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Присвоение классных чинов федеральным госслужащим
Так, глава государства подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы некоторым работникам аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти.
Изменения в положении о СК России
Российский лидер указом внес изменения в этот документ, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Теперь он по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте учреждает официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента.
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Кроме того, председатель Следственного комитета России сможет определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов.
Изменения в составе коллегии МИД
Президент подписал распоряжение, согласно которому бывший ректор Дипломатической академии Александр Яковенко, ставший заместителем гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" и членом научного совета при Совете безопасности, освобождается от обязанностей члена коллегии.
В свою очередь, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов становится новым членом коллегии министерства.
Изменения в составе коллегии Минюста России
Согласно распоряжению российского лидера, членами коллегии Министерства юстиции России стали:
- заместитель главы ведомства Константин Панферов;
- директор Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте Вячеслав Витушкин;
- директор Научного центра правовой информации при Минюсте Сергей Таран.
При этом Юрий Денисов, ранее возглавлявший центр судебной экспертизы, и Евгений Честнов, руководивший центром правовой информации, исключены из состава коллегии. Это также касается бывшего замглавы Минюста Андрея Логинова, который сейчас исполняет обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета, и Андрея Турчака, возглавившего Республику Алтай.