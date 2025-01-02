https://ria.ru/20250102/putin-1992346485.html

Путин подписал первые документы в 2025 году

Путин подписал первые документы в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025

Путин подписал первые документы в 2025 году

Президент Владимир Путин подписал первые документы в 2025 году, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T20:39:00+03:00

2025-01-02T20:39:00+03:00

2025-01-02T23:28:00+03:00

россия

республика алтай

владимир путин

александр яковенко

следственный комитет россии (ск рф)

российский государственный гуманитарный университет

политика

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал первые документы в 2025 году, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Присвоение классных чинов федеральным госслужащимТак, глава государства подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы некоторым работникам аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти.Изменения в положении о СК РоссииРоссийский лидер указом внес изменения в этот документ, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Теперь он по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте учреждает официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента. Кроме того, председатель Следственного комитета России сможет определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов. Изменения в составе коллегии МИДПрезидент подписал распоряжение, согласно которому бывший ректор Дипломатической академии Александр Яковенко, ставший заместителем гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" и членом научного совета при Совете безопасности, освобождается от обязанностей члена коллегии.В свою очередь, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов становится новым членом коллегии министерства. Изменения в составе коллегии Минюста РоссииСогласно распоряжению российского лидера, членами коллегии Министерства юстиции России стали: При этом Юрий Денисов, ранее возглавлявший центр судебной экспертизы, и Евгений Честнов, руководивший центром правовой информации, исключены из состава коллегии. Это также касается бывшего замглавы Минюста Андрея Логинова, который сейчас исполняет обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета, и Андрея Турчака, возглавившего Республику Алтай.

https://ria.ru/20250101/politika-1992243540.html

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россия, республика алтай, владимир путин, александр яковенко, следственный комитет россии (ск рф), российский государственный гуманитарный университет, политика