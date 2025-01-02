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Путин подписал первые документы в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
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20:39 02.01.2025 (обновлено: 23:28 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/putin-1992346485.html
Путин подписал первые документы в 2025 году
Путин подписал первые документы в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
Путин подписал первые документы в 2025 году
Президент Владимир Путин подписал первые документы в 2025 году, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:39:00+03:00
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россия
республика алтай
владимир путин
александр яковенко
следственный комитет россии (ск рф)
российский государственный гуманитарный университет
политика
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал первые документы в 2025 году, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Присвоение классных чинов федеральным госслужащимТак, глава государства подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы некоторым работникам аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти.Изменения в положении о СК РоссииРоссийский лидер указом внес изменения в этот документ, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Теперь он по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте учреждает официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента. Кроме того, председатель Следственного комитета России сможет определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов. Изменения в составе коллегии МИДПрезидент подписал распоряжение, согласно которому бывший ректор Дипломатической академии Александр Яковенко, ставший заместителем гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" и членом научного совета при Совете безопасности, освобождается от обязанностей члена коллегии.В свою очередь, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов становится новым членом коллегии министерства. Изменения в составе коллегии Минюста РоссииСогласно распоряжению российского лидера, членами коллегии Министерства юстиции России стали: При этом Юрий Денисов, ранее возглавлявший центр судебной экспертизы, и Евгений Честнов, руководивший центром правовой информации, исключены из состава коллегии. Это также касается бывшего замглавы Минюста Андрея Логинова, который сейчас исполняет обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета, и Андрея Турчака, возглавившего Республику Алтай.
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россия, республика алтай, владимир путин, александр яковенко, следственный комитет россии (ск рф), российский государственный гуманитарный университет, политика
Россия, Республика Алтай, Владимир Путин, Александр Яковенко, Следственный комитет России (СК РФ), Российский государственный гуманитарный университет, Политика
Путин подписал первые документы в 2025 году

Владимир Путин 2 января подписал первые в 2025 году документы

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал первые документы в 2025 году, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Присвоение классных чинов федеральным госслужащим

Так, глава государства подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы некоторым работникам аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти.

Изменения в положении о СК России

Российский лидер указом внес изменения в этот документ, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Теперь он по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте учреждает официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента.
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Кроме того, председатель Следственного комитета России сможет определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов.

Изменения в составе коллегии МИД

Президент подписал распоряжение, согласно которому бывший ректор Дипломатической академии Александр Яковенко, ставший заместителем гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" и членом научного совета при Совете безопасности, освобождается от обязанностей члена коллегии.
В свою очередь, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов становится новым членом коллегии министерства.
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Изменения в составе коллегии Минюста России

Согласно распоряжению российского лидера, членами коллегии Министерства юстиции России стали:
  • заместитель главы ведомства Константин Панферов;
  • директор Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте Вячеслав Витушкин;
  • директор Научного центра правовой информации при Минюсте Сергей Таран.
При этом Юрий Денисов, ранее возглавлявший центр судебной экспертизы, и Евгений Честнов, руководивший центром правовой информации, исключены из состава коллегии. Это также касается бывшего замглавы Минюста Андрея Логинова, который сейчас исполняет обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета, и Андрея Турчака, возглавившего Республику Алтай.
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РоссияРеспублика АлтайВладимир ПутинАлександр ЯковенкоСледственный комитет России (СК РФ)Российский государственный гуманитарный университетПолитика
 
 
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